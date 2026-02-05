La licence The Elder Scrolls avait une surprise de taille pour les joueurs Nintendo Switch 2 et non ce n'est pas encore une version de Skyrim. Bethesda a fait une autre annonce qui devrait plaire à tous les fans.

À défaut d'avoir le droit à de vraies nouvelles sur The Elder Scrolls 6, Bethesda est passé faire une grosse annonce lors du premier vrai Nintendo Direct de l'année. Aux côtés de Fallout 4 Anniversary Edition et du portage très attendu d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, l’éditeur a annoncé l’arrivée d’un autre de ses gros jeux récents sur Nintendo Switch 2, une première pour la famille de consoles.

L'un des meilleurs The Elder Scrolls arrive sur Nintendo Switch 2

En avril 2025, sans crier gare, Bethesda nous sortait son remaster de The Elder Scrolles 4 Oblivion. Une sortie surprise à laquelle personne ne s’attendait et qui a conquis les fans. Si Skyrim a déjà eu le droit à une infinité de portages, dont un sur Nintendo Switch, ce sera la première fois que les joueurs pourront découvrir le monde d’Oblivion sur l’écosystème Nintendo. Dans ce jeu culte de la licence, on incarne un parfait inconnu en Cyrodiil qui, par une succession d’événements, va se retrouver à marquer l’histoire et devra sauver le monde d’un désastre. Vous pouvez choisir entre différentes races et peaufiner votre personnages comme bon vous semble pour en fair eun guerrier, un mage, un voleur voire même un mélange d'un peu de tout.

The Elder Scrolls Oblivion est un jeu extrêmement apprécié de la franchise et son remaster est une très belle réussite. Il modernise les graphismes et le gameplay tout en conservant intacts les moindres aspects du jeu original. Il devrait naturellement tenir ses promesses sur Nintendo Switch 2 également, en profitant aussi des avantages uniques de la console. Malgré cette belle annonce, Bethesda n’a pas encore donné de date de sortie précise. L’éditeur s’est contenté de confirmer que The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered sortirait dans le courant de l’année sur Switch 2.