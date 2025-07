Bethesda vient de déployer la mise à jour 1.2 de The Elder Scrolls Oblivion sur l’ensemble des plateformes. Après une phase de test en bêta sur Steam, le patch est maintenant accessible à tous. Au programme : des corrections de bugs, des améliorations de performance et une nouvelle gestion de la difficulté pour ajuster plus finement les combats. Un pas important pour ce remaster, encore en phase de stabilisation.

Des options de difficulté plus précises pour The Elder Scrolls Oblivion Remastered

C’est l’une des nouveautés les plus attendues de The Elder Scrolls Oblivion Remastered : les joueurs peuvent désormais ajuster séparément les dégâts infligés et reçus. Dans les options de gameplay, six niveaux sont disponibles. Le tout allant de Novice à Maître, avec l’ajout du niveau "Compagnon" (Journeyman), pensé comme une transition plus équilibrée entre les difficultés moyenne et élevée. Cette flexibilité permet d’adapter l’expérience sans rendre le jeu ni trop facile, ni trop frustrant.

Bethesda a corrigé de nombreux petits soucis d’interface qui pouvaient agacer au quotidien sur The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Les marqueurs de carte qui disparaissaient, les menus mal affichés sur certains écrans, les raccourcis clavier non reconnus en AZERTY ou encore les problèmes de navigation avec une manette dans les menus de sorts et d’enchantement ont été revus. Le texte localisé a aussi été peaufiné, y compris dans les langues asiatiques.

Un gros ménage dans les quêtes

De nombreuses quêtes ont été revues pour éviter crashs, bugs de progression ou incohérences visuelles. Certaines scènes ne se déclenchaient pas, des PNJ apparaissaient nus ou flottaient dans les airs, et des effets visuels manquaient à l’appel. Des missions comme "Baiting the Trap", "Saving Time Itself" ou encore "Light the Dragonfires" retrouvent enfin leur fluidité. Même les dialogues avec certains personnages secondaires ont été corrigés pour rétablir leurs animations faciales sur nt agacer au quotidien sur The Elder Scrolls Oblivion Remastered.

Côté performances, les améliorations sont nombreuses. Plusieurs zones sujettes aux ralentissements, comme Deepscorn Hollow ou les abords de Skingrad, ont été optimisées. Bethesda a retravaillé le rendu de l’eau, la météo, les effets de lumière et les particules. Dans l'optique d'assurer une expérience plus stable. La fréquence des saccades a également été réduite, en particulier en monde ouvert

L’équipe a aussi corrigé de nombreux petits problèmes de gameplay dans The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Les vampires dorment à nouveau correctement. Les collisions dans l’eau fonctionnent comme prévu. Certaines animations de PNJ secondaires ont été réactivées. Les équipements mal affichés, comme les armes en vue subjective ou les casques trop enfoncés, ont également été corrigés. Des améliorations qui rendent le jeu plus cohérent et agréable dans les moindres détails.

