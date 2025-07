Vous pensiez que les mauvaises nouvelles prendraient quelques vacances en cette période estivale ? Vous vous trompiez très lourdement. Deux semaines seulement après les annonces cataclysmiques survenues chez Microsoft, qui a confirmé le licenciement de plus de 9 000 employés ainsi que l’annulation de multiples projets en développement chez les Xbox Game Studios, tout porte à croire qu’un autre studio se trouve aujourd’hui également en grande difficulté : Virtuos.

Des licenciements seraient en cours chez Virtuos

Et si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal. Il s’agit tout simplement du studio qui se cache derrière le remaster de The Elder Scrolls 4: Oblivion, sorti plus tôt cette année, et derrière le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, dont la sortie est attendue pour le 28 août prochain. Deux gros projets, donc, qui n’empêcheraient toutefois pas la compagnie localisée à Singapour de se séparer d’une partie de ses effectifs si l’on en croit les informations partagées par Gauthier Andres, aka Gautoz pour les intimes.

Dans une série de messages publiés sur Bluesky avant-hier, l’ex-journaliste de Gamekult aujourd’hui à la tête d’ORIGAMI a en effet déclaré que « des licenciements de masse sont en cours chez Virtuos », et que « 300 postes (7% de l’effectif) sont à risque chez ce spécialiste de la sous-traitance implanté en Asie, aux USA et en Europe ». D’après ses sources, la Chine serait plus particulièrement ciblée par ces licenciements. Ils toucheraient toutefois également de nombreux pôles à travers le monde, y compris parmi les trois antennes françaises.

« Mot d’ordre de l’annonce faite aux équipes il y a quelques semaines : ‘Compétitivité’ », annonce alors notamment Gautoz, avant d’expliquer que la nouvelle stratégie de Virtuos, « qui veut se repositionner sur de plus gros chantiers/licences (à la Bluepoint ?) » pourrait être l’une des causes de ces licenciements. « Virtuos aurait consenti de gros efforts sur The Elder Scrolls Oblivion Remastered, avec une politique de surqualité vis-à-vis du budget et un contrat sans royalties. Résultat : des équipes mises à rude épreuve pour un pur jeu vitrine, voué à voir sa rentabilité discutée ».

Un sort déjà scellé avant même la sortie de The Elder Scrolls Oblivion Remastered ?

Pourtant, comme ont pu en témoigner les premiers chiffres dévoilés, le jeu semble avoir suscité un véritable engouement de la part du public. Car comme révélé en mai dernier, il n’avait fallu guère plus d’une semaine au titre de Virtuos pour devenir le troisième jeu le plus vendu de l’année 2025 aux États-Unis, juste derrière Monster Hunter Wilds et Assassin’s Creed Shadows. De même, The Elder Scrolls Oblivion avait connu un pic important de joueurs en simultanés sur Steam, en plus de réunir plus de 4 millions de joueurs dès la fin du mois d’avril.

Mais le sort semblait déjà scellé pour Virtuos qui, à en croire les informations obtenues par Gautoz, avait déjà été victime d’un « gel des augmentations et [d’]une réduction des bonus au niveau groupe ». Cela serait effectif dès le mois de février. Soit plusieurs semaines avant la sortie du jeu, qui n’avait alors toujours pas été annoncé à ce moment-là. « La direction avait alors été interpellée sur les risques de licenciements en aval de ces mesures, mais se voulait rassurante » précise ensuite Gautoz à ce sujet.

Des protestations sont en cours

« C’est dans ce contexte qu’une grève a lieu en ce moment même chez Virtuos Lyon » apprend-on alors. L’objectif : protester contre ces licenciements, naturellement, mais aussi « protéger les capacités d’action future de cette antenne, déjà aux prises avec une centralisation/fusion du commandement des studios français ». D’autant plus que pour ne rien arranger, des sources affirment que Virtuos aurait d’ores et déjà commencé à se pencher sur la question de l’IA générative, un sujet définitivement brûlant dans l’industrie à l’heure actuelle.

« Une fois la fatigue et la colère évoquées, la plupart de mes échanges avec des témoins de la situation atterrissent au même endroit : en plein revirement stratégique, Virtuos serait en train de perdre la confiance d'une partie de ses salarié·es » conclut alors Gautoz. À l’heure où sont écrites ces lignes, l'entreprise, qui est actuellement en train de finaliser le développement de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, n’a toujours pas réagi à ces allégations. On espère toutefois qu’une prise de parole officielle viendra rapidement nous éclairer sur la situation.

Source : Gauthier ‘Gautoz’ Andres