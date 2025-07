Julian LeFay, l'une des têtes pensantes qui a contribué à faire de The Elder Scrolls la légendaire franchise RPG telle qu'on la connaît s'est malheureusement éteint bien plus vite que prévu, en raison d'un terrible cancer, qui l'avait forcé à quitter le jeu vidéo la semaine dernière. En attendant des nouvelles du sixième opus, l'univers de Tamriel va donc malheureusement devoir continuer sans l'un de ses plus influents créateurs.

Une légende de The Elder Scrolls s'éteint beaucoup trop tôt

The Elder Scrolls, le genre RPG et même l'industrie du jeu vidéo en général, a donc perdu aujourd'hui un des plus grands esprits de son temps. Après un long combat contre le cancer, Julian LeFay s'est malheureusement éteint aujourd'hui, à l'âge de seulement 59 ans. Pour rappel, l'homme a commencé sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo en 1987, au sein du studio Bethesda. C'est en grande partie grâce à sa contribution que la franchise est aujourd'hui le phénomène qu'on connaît, avec notamment un travail particulièrement influent sur The Elder Scrolls III Morrowind, qui a marqué la fin de son temps passé chez Bethesda en 1998.

En 2019, il redonnait de ses nouvelles en co-fondant OnceLost Games, qui allait alors lancer via une campagne de financement participatif un nouveau RPG du nom de Wayward Realms, qui a récolté la très belle somme de 692 986 euros auprès des nombreux fans de son travail sur The Elder Scrolls. Hélas, il a dû quitter l'industrie la semaine dernière pour couler des jours heureux avec sa famille en raison d'un terrible cancer, qui aura donc malheureusement eu raison de lui aujourd'hui.

Un départ déchirant, mais hélas prévu depuis quelques temps

OnceLost Games a annoncé la tragique nouvelle du décès du papa de The Elder Scrolls via la déclaration ci-dessous, sur son compte X.com officiel.

Tout au long de son courageux combat contre le cancer, Julian n'a jamais faibli dans sa passion pour The Wayward Realms. Même pendant sa maladie, il a continué à partager sa vision avec notre équipe, à encadrer nos développeurs et à s'assurer que chaque aspect du jeu reflète son engagement à créer quelque chose de véritablement extraordinaire. Sa force et sa détermination nous inspirent tous. L'influence de Julian s'étend bien au-delà de notre studio. Il a touché la vie de millions de joueurs à travers le monde et a inspiré d'innombrables développeurs à repousser les limites de la créativité, notamment grâce à son travail sur The Elder Scrolls. L'héritage de Julian perdurera dans chaque royaume, chaque quête et chaque instant d'émerveillement que les joueurs vivront dans The Wayward Realms. OnceLost Games

Source : OnceLost Games sur X.com