C’est une nouvelle qui a l’effet d’un uppercut pour l'industrie et les amoureux de RPG. Le papa de The Elder Scrolls annonce quitter l’industrie pour passer ses derniers instants auprès de sa famille.

Il y a des nouvelles qui donnent le bourdon. Julian LeFay, l’un des papas de la saga The Elder Scrolls, a annoncé son départ de l’industrie pour des raisons médicales. En 2019, celui qui a chamboulé le monde du RPG avec les deux premiers épisodes de la saga, a fondé son studio indépendant OnceLost Games avec plusieurs anciens de Bethesda. Ils travaillaient alors sur un jeu de rôle en monde ouvert nommé The Wayward Realms. Dans un long communiqué, c’est son ami et collègue Ted Peterson qui a annoncé la nouvelle bouleversante.

Le papa de The Elder Scrolls quitte l'industrie pour passer le temps qu'il lui reste avec sa famille

«Julian a décidé de quitter l’industrie pour passer ses derniers moments aux côtés de ceux qu’il aime. [...] Il s’est battu courageusement contre le cancer. Ses médecins nous ont informés que son temps parmi nous était compté. Nous nous préparons à dire au revoir à une véritable légende de l’industrie », explique-t-il dans sa lettre émouvante. Le cofondateur de OnceLost Games invite les joueurs et les fans à lui envoyer des messages de soutien au papa de The Elder Scrolls qu’il ne manquera pas de lui lire sur son lit d'hôpital. «Même face à ce challenge, son dévouement pour The Wayward Realms et pour vous tous n’a jamais failli. Il a travaillé sans relâche pour s’assurer que sa vision du Grand RPG perdure. Il doit maintenant s’éloigner de OnceLost Games pour sa santé et passer ses derniers instants entourés de sa famille. »

Pour rappel, le projet avait été financé via Kickstarter à hauteur de 692 986€. Le studio a alors tenu à rassurer les backers en leur assurant que le papa de The Elder Scrolls et l’équipe se sont préparés à ce douloureux moment. L’avenir de The Wayward Realms devrait donc être assuré, Julian LeFay ayant documenté sa vision du « grand RPG » pour continuer à aider son équipe après s’en être allé. Des concepts qui ne concernent pas que l’early access actuellement en développement, mais bien le jeu complet.