Le couperet est tombé le 6 juillet 2026. Microsoft licenciera près de 5000 personnes, dont plus de 30% au sein de Xbox. Au total, environ 1600 employés de la branche gaming ont été remerciés, quatre studios qui quittent le giron de la marque, et plusieurs jeux non annoncés ont été annulés. Le grand ménage opéré par la firme de Redmond, ou plutôt le carnage, continue de révéler progressivement ses conséquences. Un autre studio, directement lié à un chapitre important de la licence The Elder Scrolls est lui aussi frappé durement par la nouvelle vague de licenciements orchestrée par Xbox.

ZeniMax Online Studios lourdement impacté par l'hécatombe chez Xbox

ZeniMax, et par extension Bethesda, n’ont pas non plus été épargnés et de lourds licenciements sont à prévoir selon plusieurs sources, dont Jason Schreier de Bloomberg. Si la firme continuera bien à miser sur The Elder Scrolls, Fallout et d’autres grandes licences, les équipes de ZeniMax Online Studios semblent avoir particulièrement été touchées. Selon les informations de Kotaku, cette nouvelle vague de départs est décrite comme « brutale » par plusieurs employés. Peu après l’annonce officielle, plusieurs développeurs auraient été conviés à des réunions avec les ressources humaines pour y apprendre leur licenciement. Si une vingtaine d’entre eux ont déjà confirmé leur départ sur LinkedIn, certaines sources évoquent en interne une réduction pouvant concerner près de la moitié des effectifs, bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été communiqué.

Aperçu de la Saison 1 de TESO ©ZeniMax

Quel avenir pour The Elder Scrolls Online ?

Le timing est d’autant plus cruel que cette restructuration intervient à quelques jours seulement du lancement de la saison 1 de The Elder Scrolls Online. Cette dernière était censée inaugurer le nouveau modèle du jeu, qui revendique 26 millions de joueurs depuis son lancement en 2014. Face à l’inquiétude de la communauté, Jessica Folsom, community manager de TESO, a rapidement publié un message sur les forums officiels pour tenter de rassurer les joueurs. « Nous tenons à réaffirmer notre engagement envers The Elder Scrolls Online. Notre focus immédiat est porté sur le lancement de la saison 1 […] en revanche les feuilles de route que nous avions précédemment partagées vont changer. Nous allons prendre le temps d’évaluer le travail qui nous attend afin d’établir un nouveau calendrier. »

Le contenu de la saison 1 de The Elder Scrolls Online étant déjà prêt, son lancement est ainsi maintenu. L’avenir du jeu est en revanche désormais plus flou. Sur le papier, le jeu fait toujours partie des priorités du groupe, le mémo interne partagé par plusieurs médias évoquant une restructuration autour des licences les plus fortes, parmi lesquelles Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein et Quake. Reste à savoir à quel point celui qui était autrefois l’un des MMORPG les plus rentables du marché est encore dans les bonnes grâces de Microsoft et ce que l’équipe pourra assurer en termes de suivi avec un effectif lourdement amputé.

Source : Kotaku