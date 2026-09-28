Malgré son immense succès, The Elder Scrolls n’a jamais eu droit à son spin-off à la Fallout New Vegas, et l’un des développeurs de Skyrim nous explique aujourd’hui pourquoi.

Quinze longues années. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la sortie originelle de The Elder Scrolls 5: Skyrim, dernière entrée majeure en date dans la franchise de Bethesda. Bien sûr, celle-ci n’est pas non plus totalement restée dormante depuis, puisqu’outre d’innombrables rééditions du jeu, le studio a également sorti The Elder Scrolls Online en 2014, puis Oblivion Remastered l’an dernier. En revanche, aucun spin-off de l’envergure d’un Fallout: New Vegas n’a vu le jour, et il y a une explication très simple à l’absence d’une telle opportunité.

Pourquoi The Elder Scrolls n’a jamais eu droit à son Fallout New Vegas

À l’occasion d’une interview réalisée par le média FRVR, Kurt Kuhlmann, co-responsable de Skyrim et ancien maître du lore sur la franchise, a en effet été interrogé sur les raisons pour lesquelles cette dernière n’a jamais fait l’objet d’un épisode spin-off du même calibre que celui reçu par Fallout en 2010, surtout compte tenu du temps qui sépare la sortie du cinquième opus de celle de The Elder Scrolls 6. Après tout, cela aurait été une belle façon pour Bethesda d’aider les joueurs à patienter, tout en évitant qu’un large gap ne vienne séparer les deux entrées.

« Todd [Howard], d’après ce que j’ai pu constater quand je travaillais là-bas, est très protecteur vis-à-vis de la licence », a alors répondu le développeur. « Toute cette histoire autour de New Vegas a fait naître cette question, ou du moins cette impression, de ‘Qui fait le meilleur jeu Fallout ? Oh, ils devraient tout simplement confier ça à Obsidian’. Il y a les fans d’Obsidian et de New Vegas qui pensent évidemment que New Vegas est bien meilleur, qu’Obsidian est bien plus doué pour créer ce genre de jeux, et qui se demandent pourquoi ils ne s’occupent pas tout simplement de Fallout ».

Un point qui, visiblement, pourrait quelque peu travailler Howard, dont le désir serait alors d’éviter que cette situation ne se reproduise avec The Elder Scrolls. Surtout compte tenu du fait que contrairement à Fallout, que Bethesda a racheté auprès d’Interplay Entertainment en 2004, The Elder Scrolls est une création originale du studio. Autant dire, donc, qu’il n’est pas forcément dans l’intérêt de ce dernier de confier les clés de sa franchise à d’autres équipes, qui pourraient potentiellement faire émerger le même genre de débat.

© Bethesda

Le successeur de Skyrim arrive, c’est une priorité pour Bethesda

D’ailleurs, pour Kuhlmann, l’arrivée de The Elder Scrolls Online, toujours très actif aujourd’hui, était un moyen pour Bethesda d’alimenter la licence en continue pendant que l’essentiel du studio était à l’œuvre sur d’autres jeux comme Fallout 4 et Starfield. « C’était leur façon de dire ‘On fait quelque chose avec The Elder Scrolls’ », a-t-il déclaré. « On créait sans cesse du nouveau contenu. […] Il y a beaucoup de gens pour qui désormais, The Elder Scrolls c’est TES Online. C’est leur expérience. C’est ce qu’ils adorent ».

Tellement, d’ailleurs, que « c’est sans doute ce qu’ils veulent davantage » à ses yeux. Même si, pour les fans d’aventures solo, dont Kuhlmann fait partie, l’attente vis-à-vis d’une suite à Skyrim commence à se faire sacrément longue. La bonne nouvelle, toutefois, c’est qu’il s’agit désormais d’une priorité pour Bethesda, qui travaille d’arrache-pied sur The Elder Scrolls 6 en ce moment même. Il ne reste maintenant plus qu’à savoir quand ce dernier sera enfin prêt à nous montrer davantage qu’un simple teaser de quelques secondes, diffusé il y a huit ans déjà.

Source : FRVR