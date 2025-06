Cela fait maintenant presque 7 ans que Bethesda a révélé au grand jour The Elder Scrolls 6 et puis plus rien. Et si cette année c’était enfin la bonne ?

La conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2025 n’aura pas été au goût de tout le monde. Outre l’annonce en fanfare de Resident Evil 9 que tout le monde attendait, beaucoup l’ont trouvée en demi-teinte faute d’annonces majeures et de gros nouveaux jeux. C’est alors naturellement vers le Xbox Showcase de ce dimanche 8 juin que les regards se braquent. L’édition 2024 était en effet la conférence estivale à ne manquer et il se pourrait bien que cette année ce soit encore le cas. D’autant qu’il se pourrait qu’un certain The Elder Scrolls 6 y fasse une annonce.

The Elder Scrolls 6 au Xbox Showcase 2025 ?

Attendez deux secondes avant de nous traiter de fous dans les commentaires. Oui, on le sait, ce sixième épisode numéroté est encore à des années-lumière d’arriver sur consoles et PC. Bethesda avait annoncé la couleur : les effectifs bougeraient majoritairement sur The Elder Scrolls 6 une fois que Starfield serait terminé. Le RPG spatial est certes sorti, mais il lui reste encore au moins un DLC et un portage PS5 à annoncer, mais il se pourrait bien que les équipes se soient activées pour vous préparer une petite surprise lors du Xbox Showcase 2025. C’est en tout cas ce que laissent suggérer les sources de Jez Corden, source plus que fiable lorsqu’il s’agit de Microsoft.

Il a en effet commencé à entendre des rumeurs au sujet de The Elder Scrolls 6 parmi ses sources récurrentes. « J’ai l’impression que de plus en plus de gens chez Microsoft sont au courant, ce qui me fait penser qu’un trailer tourne en interne », explique le journaliste américain. En d’autres termes, Bethesda pourrait enfin nous livrer une première véritable bande-annonce de The Elder Scrolls 6 lors du Xbox Showcase 2025, ou plus tard dans l’année. Après le succès du remaster d’Oblivion, ce serait dommage de ne pas battre le fer tant qu’il est encore chaud. Il faut dire qu’après 7 ans il serait temps de nous donner autre chose qu’un fond de paysage à se mettre sous la dent.

Pour rappel, la rumeur veut que The Elder Scrolls 6 se déroule Hammerfell, région justement reconnaissable dans le premier teaser avec ses montagnes rocheuses et ses déserts arides. Les on-dit parlent également de zones plus verdoyantes à Haute-Roche, réputée pour ses cités portuaires et ses châteaux, de mécaniques de pêche ou encore d’exploration sous-marine. Tout ceci est évidemment à prendre au conditionnel jusqu’à une éventuelle annonce lors du Xbox Showcase qui se tiendra ce soir à 19h, ou plus tard dans l’année.

Source : Jez Corden