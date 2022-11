Cinq ans après son annonce, The Elder Scrolls 6 est encore bien nébuleux. Le nouvel épisode est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années pour de nombreux joueurs. Si Microsoft affirme qu’il serait moins ambitieux que ce qu’imaginaient les fans, Bethesda est confiant : vous allez passer des années dessus.

Si la date de sortie de The Elder Scrolls 6 est sur toutes les lèvres depuis la publication des derniers documents de la CMA, l’autorité de la concurrence britannique, Todd Howard continue de promettre mille mots. Le ponte de Bethesda s'est récemment prêté au jeu de l’interview lors d’un podcast de Lex Fridman. L'informaticien a évidemment profité de cette occasion pour essayer de glaner quelques informations sur les prochaines sorties de l’éditeur. En plus de livrer quelques détails sur le monde ouvert de Starfield, le producteur a parlé ouvdertement de The Elder Scrolls 6. Si Microsoft affirme que son jeu sera « de taille moyenne », Bethesda ne manque pas d’ambitions.

On va s’assurer de satisfaire tout le monde. Les gens jouent aux jeux pendant très longtemps vous savez. Skyrim a 11 ans et c’est probablement notre jeu le plus joué encore aujourd’hui. Nous ne voyons aucun ralentissement, les gens y joueront probablement encore d’ici 10 ans. Donc c’est une chose à laquelle vous devez penser. Les joueurs vont jouer au prochain The Elder Scrolls pendant une ou deux décennies, et ça change la façon dont vous envisagez l’architecture du jeu dès le départ.

L’éditeur se met donc au défi de faire de The Elder Scrolls 6 un jeu qui perdurera pendant de longues années. A l’heure actuelle, des milliers de personnes continuent à jouer à Skyrim sur PC. Bon, en même temps le cinquième épisode est ressorti sur toutes les plateformes imaginables depuis son lancement il y a une décennie. Pourtant, son succès ne faiblit pas.

Dans cette même interview, Todd Howard est revenu sur la façon dont les studios procèdent pour les nouveaux projets en pré-production, phase à laquelle se retrouve encore The Elder Scrolls 6. D’après lui, le début du jeu a été planifié « depuis très longtemps », mais les choses ne commenceront que lorsque leur prochaine production sera terminée. En d'autres termes, si aucun autre titre Bethesda n'est prévu entre Starfield et TES6, il faudra attendre que celui qui ne sera pas qu'un simple « Skyrim dans l'espace » soit sorti pour que les équipes concentrent leurs efforts sur ce nouvel épisode.

Si on prend le cas de The Elder Scrolls 6, nous déterminons où il se passe, quel ton il aura, quelles seront les grosses fonctionnalités. Nous discutons du début du jeu, ce que nous avons fait depuis vraiment longtemps, puis ensuite on aime concevoir la musique. Nous avons donc déjà un aperçu de la musique de The Elder Scrolls 6, celle que nous avons mis dans le teaser. C’était en 2018, évidemment depuis nous sommes allés plus loin. Ensuite on travaille sur le monde. Vous concevez le monde et son design et une fois que l’on a terminé un autre jeu, on peut réellement commencer à faire un prototype du nouveau. On aime faire une première petite section jouable que l’on peut tester et montrer et se « hey, voilà comment le jeu est différent, c’est à ça qu’il ressemble, voici ce qui est unique ».