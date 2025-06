Plus de 7 ans après son teaser d'annonce, The Elder Scrolls 6 est toujours aux abonnés absents. Et si c'était bientôt le grand retour ? Les choses semblent bouger en interne...

Beaucoup de fans s'attendaient peut-être à revoir The Elder Scrolls 6 au Xbox Games Showcase 2025, mais Microsoft et Bethesda en ont décidé autrement. Pour rappel, le constructeur a en effet conclu sa conférence du Summer Game Fest 2025 avec l'officialisation de Call of Duty Black Ops 7. Un choix qui a ravi les amateurs du FPS d'Activision, mais qui a étonné et même déçu une bonne partie de la communauté qui espérait quelque chose de plus fort pour clôturer l'événement. Faute de mieux, le jeu subit encore un leak.

The Elder Scrolls 6 prêt à se dévoiler à nouveau ?

Malgré les rumeurs, The Elder Scrolls 6 a donc manqué le Xbox Games Showcase 2025, encore une fois. Au bout de 7 ans, les fans sont habitués, mais ça commence à faire long pour certains. Une telle absence est également propice aux rumeurs en tout genre que ce soit sur le contenu du jeu, sa date de sortie ou sur le moment où le titre pourrait réapparaitre. Au cours du dernier numéro du podcast The Xbox Two, Jez Corden, journaliste chez Windows Central, a justement reparlé de ce point et The Elder Scrolls 6 se préparerait peut-être à faire une grosse annonce.

« J'ai entendu dire qu'il y avait eu des trailers en interne et qu'ils avaient fait des démonstrations. Je me suis donc dit que s'ils faisaient des démonstrations en interne et que j'en entendais parler, il y avait des chances que cela aille plus loin » a déclaré Jez Corden avant d'ajouter « ça se rapproche ». Alors est-ce qu'on va bientôt avoir le droit à une bande-annonce de gameplay de The Elder Scrolls 6 ? Il vaut peut-être mieux tempérer les attentes afin d'éviter une nouvelle déception.

Si ces bandes-annonces et démonstrations de The Elder Scrolls 6 sont bien réelles, elles ne sont peut-être destinées qu'à montrer l'avancement du développement en interne. Et de ce fait, elles n'ont pas vocation à être révélées au grand public. La probabilité que ce soit le cas est même forte. D'ici une nouvelle annonce de The Elder Scrolls 6, si la licence vous manque, vous pouvez toujours vous rabattre sur The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered.

Source : The Xbox Two podcast.