Bethesda l’a fait. En plein silence radio autour de The Elder Scrolls 6, le studio a surpris tout le monde en dévoilant Oblivion Remastered. Un retour inattendu, mais pas anodin. Car ce remaster tombe à pic pour combler l’attente des fans. Et surtout, Todd Howard a glissé un petit mot sur la suite tant espérée…

Un retour nostalgique, mais soigné et un mot pour The Elder Scroll 6

La vidéo de présentation dure vingt minutes. Et dès les premières secondes, on comprend que ce n’est pas un simple lifting. Oblivion Remastered, c’est bien plus que ça. Graphismes revus, ambiance plus lumineuse, et surtout, nouveaux dialogues enregistrés pour toutes les races du jeu. Le tout avec l’intégralité des DLC inclus. Le rendu est propre, moderne, et reste fidèle à l’esprit du jeu original. Les paysages de Cyrodiil n’ont jamais été aussi beaux. Et c’est maintenant disponible sur Xbox Series X|S, PC et PS5. Et dans tout ça, qu'en est t-il de The Elder Scroll 6 ?

Juste après le lancement de la vidéo, Todd Howard prend la parole. Et là, il lâche une phrase qui a secoué les fans :

Évidemment, on travaille sur le sixième chapitre... mais ce qui est génial avec The Elder Scrolls, c’est de pouvoir regarder en arrière.

Pas plus. Pas de trailer. Pas de date. Rien de concret. Mais au moins, c’est une confirmation : The Elder Scrolls 6 est toujours en développement. Et ça, c’est déjà quelque chose.

Une stratégie claire chez Bethesda

Depuis la sortie de Starfield, Bethesda avance à son rythme. Le studio semble vouloir prendre son temps. Terminer un projet avant de vraiment lancer le suivant. Aujourd’hui, Oblivion Remastered. Demain, The Elder Scrolls 6. Et dans longtemps, très longtemps, probablement Fallout 5 et un jour peut être Starfield 2. Cette approche peut sembler frustrante, surtout après des années d’attente. Mais elle montre aussi une volonté de bien faire les choses. Et d’éviter les annonces trop précoces.

Certains verront ce remaster comme une manœuvre pour faire patienter. Mais ce serait réducteur. Oblivion Remastered, c’est aussi une vraie chance de (re)découvrir l’un des meilleurs RPG occidentaux jamais créés. Avec ses quêtes variées, ses guildes cultes, et son monde ouvert plein de surprises, le jeu a marqué toute une génération. Le revoir aujourd’hui, dans une version plus belle et plus fluide, c’est un plaisir simple mais efficace.

Source : Bethesda