Annoncé depuis plusieurs années maintenant, The Elder Scrolls 6 est en plein développement mais sa sortie n'est pas encore prévue pour tout de suite. De l'aveu même de Todd Howard, figure emblématique de Bethesda et directeur de TES 6, le jeu ne sortira pas « avant un bon moment ». Il n'empêche que le développeur est de plus en plus bavard au sujet de son prochain jeu et dernièrement il est venu apporter une bonne nouvelle que les amoureux de la franchise ont apprécié. L'objectif est clair, The Elder Scrolls 6 ne reproduira pas les erreurs de Fallout 76 et Starfield.

The Elder Scrolls 6 va revenir aux sources

Depuis Skyrim et Fallout 4, la recette à la Bethesda a quelque peu été chamboulée avec les jeux suivants, mais devrait revenir aux sources avec The Elder Scrolls 6. Fallout 76 et Starfield sont tous deux très différents et proposent des expériences loin des standards de la maison. Le premier est orienté multijoueur et jeu service, tandis que le second propose de l'exploration à grande échelle, de la gestion et une boucle de gameplay quelque peu différente. Des « parenthèses créatives » selon Howard, qu'il est temps de fermer pour revenir aux sources, à l'essence même de Bethesda.

Interrogé par Kinda Funny Gamescast, il a expliqué sa vision de TES 6 qu'il affirme être plus classique que les derniers jeux du studio. Il déclare : « Je pense que, d'une certaine manière, Fallout 76 et Starfield représentent une petite parenthèse créative par rapport aux Elder Scrolls et aux Fallout classiques. Avec The Elder Scrolls 6, que nous développons actuellement, nous renouons avec ce style classique qui nous avait manqué, celui que nous connaissons si bien ». Il ajoute : « nous avons un style de jeu que nous aimons vraiment beaucoup » et que « les gens attendent de nous ». De quoi largement rassurer les fans donc et surtout ceux qui ont été très déçus par les dernières productions de la maison.

Todd Howard interrogé dans le podcast Kinda Funny Gamescast sur Youtube

TES 6 nous fait de très belles promesses

Même s'il y a une volonté de revenir à une recette plus traditionnelle, The Elder Scrolls 6 proposera ses propres améliorations et évolutions de la franchise. Dans un premier temps, d'un point de vue technique, il devrait y avoir du mieux. Howard et ses équipes ont mis plus de deux ans à améliorer le moteur du jeu, le Creation Engine 3. Des innovations technologiques qui permettront notamment d'améliorer grandement les détails, mais il reste encore beaucoup à faire et pas seulement sur le plan technique. Mais là encore, Todd Howard se montre rassurant et surtout plutôt sûr de lui : « Il reste encore beaucoup d'innovations à apporter pour que, lorsqu'on entre dans ce monde, on ait vraiment l'impression de vivre une expérience unique. Nous sommes satisfaits de la direction que prend The Elder Scrolls 6 actuellement ». Pour le moment, TES 6 n'a pas de date de sortie, ni même une fenêtre.

Source : Kinda Funny Games