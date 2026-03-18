Pour accompagner les récentes annonces autour de Starfield concernant son portage PS5 le 7 avril à venir en même temps que le DLC Terran Armada et la mise à jour Free Lanes, IGN a conduit une interview avec Todd Howard, le grand manitou de Bethesda. L'homme a été plutôt enthousiaste s'agissant de discuter du RPG spatial et de son nouveau contenu, mais le sujet de The Elder Scrolls 6 a visiblement été plus sensible, alors que son très (trop ?) long développement continue, huit ans après son annonce à feu l'E3.

Le douloureux et récurrent sujet de The Elder Scrolls 6 pour Todd Howard

Le 20 mars 2026, le Oblivion original fêtera son 20ème anniversaire, et Skyrim soufflera ses 15 bougies le 11 novembre 2026. Cet été, ce sera au tour de l'annonce de The Elder Scrolls 6 à l'E3 2018 d'avoir 8 ans. Depuis toutes ces années, les fans de la franchise désespèrent de voir ce sixième volet arriver, et surtout ont une certaine appréhension de ce à quoi il ressemblera après un Starfield qui n'a pas fait l'unanimité, avec un Bethesda jugé comme se reposant trop sur ses vieux lauriers.

Dans le cadre d'une interview autour justement des nouveautés à venir sur Starfield, IGN a souhaité reprendre la température de The Elder Scrolls 6 auprès de Todd Howard. Tout de go, le grand patron de Bethesda a répondu : « Je n'ai rien à dire, je n'ai rien entendu, il n'existe pas. Faites comme si on ne l'avait jamais annoncé ». Il a cela dit précisé le fond de sa pensée, en indiquant que son annonce si précoce huit ans plus tôt n'était pas de son ressort. « Je préfère généralement ne pas parler de ce genre de chose trop tôt, je préfère faire des annonces quand un jeu est prêt et que vous pouvez y jouer, mais il y a des considérations de business qui sont indépendantes de ma volonté, comme c'était le cas pour The Elder Scrolls 6 ».

« Notre studio est désormais énorme, mais malgré cela il n'est pas facile de trouver l'équilibre entre nos différents projets. On fait de notre mieux pour trouver le bon moment pour parler aux fans de toutes nos licences de ce qui se passe pour elle. Cette semaine, c'était Starfield, car ses fans nous attendaient au tournant, cet automne c'était Fallout avec la série ». Malheureusement, les fans de The Elder Scrolls 6 risquent de faire les frais de ces soucis d'équilibre chez Bethesda, Todd Howard ayant précisé dans une précédente interview qu'il serait « encore lointain ». Au point que Skyrim aura 20 ans avant qu'il ne sorte ? On croise les doigts pour ne pas en arriver là.

Source : IGN