Si pour l'heure tout le monde a les yeux rivés sur GTA 6, une autre sortie historique se profile : celle de The Elder Scrolls 6, successeur du légendaire Skyrim. Annoncé en 2018, le jeu est actuellement en développement dans les coulisses de chez Bethesda, mais rien, ou presque, n'a été annoncé depuis. Pas de vraies nouvelles, encore moins de bande-annonce ou de gameplay… les fans prennent leur mal en patience. Au détour d'une interview, Todd Howard a tout de même pris la parole pour toucher deux mots à son sujet, mais les nouvelles ne sont pas vraiment celles espérées.

The Elder Scrolls 6 se fait attendre... et il va falloir être encore patient

The Elder Scrolls 6 est actuellement en développement intensif. Todd Howard confirme que si une centaine de personnes travaillent sur Fallout 76, c'est bien le prochain RPG d’heroic fantasy qui est la priorité absolue. Dans les colonnes de GQ, le célèbre développeur insiste sur le fait que tout se déroule à merveille, mais qu'il ne faut pas l'attendre de sitôt. Il déclare prôner « la patience » et ne « souhaite pas que les fans s'impatientent ».

S'il sait que les fans de la franchise n'en peuvent plus d'attendre, d'autant que Skyrim est sorti il y a maintenant 14 ans, pour lui ce n'est que bénéfique. Il explique que The Elder Scrolls avait trop duré, que cette pause était nécessaire entre les épisodes. Starfield est d'ailleurs apparu au milieu de tout ça comme un « nouveau souffle créatif » bénéfique.

Todd Howard

Une date de sortie pour bientôt tout de même ?

La date de sortie de The Elder Scrolls 6 n'est toujours pas connue et aucune date n'a encore été donnée. Visiblement, on n'est même pas prêts d'en avoir une, puisque le développeur souhaite vraiment prendre son temps. « J'aime bien annoncer les choses puis les sortir. Mon scénario idéal serait que le temps passe et puis qu'un jour, le jeu sorte d'un coup, tout simplement ». Un shadow drop à la Oblivion Remastered ? C'est en tout cas l'idée de Todd Howard, qui précise toutefois que ce n'est pas parce qu'il a cette idée qu'elle se réalisera. Lorsque GQ le questionne justement sur la sortie surprise du remaster, il se contente de botter en touche en déclarant que l'on pouvait voir ça comme un essai qui avait « bien fonctionné ». On vous laissera théoriser là-dessus.

source : GQ