Les langues ont récemment tendance à se délier concernant The Elder Scrolls 6 et une nouvelle information officielle indique qu'il pourrait être très différent de ce que vous pensez.

Il y a quelques jours, par l'entremise d'une interview auprès de Game Informer, plusieurs représentants de Bethesda redonnaient enfin quelques nouvelles officielles concernant un The Elder Scrolls 6 qui se fait désirer depuis sept ans. Parmi eux, un certain et influent Todd Howard, directeur et producteur exécutif du jeu, a par la suite partagé une nouvelle donnée pas si anodine que cela, qui a en tout cas donné à réfléchir aux plus passionnés.

Les arbres qui cachent les forêts qui nous attendent dans The Elder Scrolls 6

Via un caméo surprise sur une récente vidéo d'Any Austin, Todd Howard a répondu a quelques questions concernant ce qui se passe dans les coulisses de Bethesda. Tous deux se sont ainsi amusés avec un petit quiz incongru durant lequel The Elder Scrolls 6 a fait une brève apparition sur le thème des... arbres. Any Austin a en effet demandé à Todd s'il savait à la louche combien Skyrim avait d'arbres. Il lui a ensuite demandé s'il pensait qu'il y en aurait plus ou moins dans le sixième épisode de la célèbre franchise RPG.

Après une brève hésitation, Todd Howard a finalement indiqué que The Elder Scrolls 6 comporterait plus d'arbres que Skyrim. Pour rappel, le consensus général veut que le prochain jeu ait pour cadre Lenclume, la terre natale des Rougegardes, qui dispose de paysages principalement désertiques. Suite à la réponse de Todd Howard, des fans ont ainsi estimé que le jeu pourrait finalement se dérouler à Val-Boisé, foyer des elfes des bois.

D'autres fans ont cependant rétorqué que Lenclume dispose aussi de paysages forestiers, et d'autres encore estiment que cela signifierait simplement que la carte de The Elder Scrolls 6 pourrait être nettement plus grande que celle de Skyrim, et donc logiquement comporter plus d'arbres. En attendant de savoir ce que cache ce nouvel arbre d'informations de la part de Todd Howard, cela donne en tout cas aux fans du bois pour alimenter le fourneau de théories plus ou moins improbables, et donc de quoi les occuper d'ici à une sortie a priori encore assez lointaine de The Elder Scrolls 6.

Source : Reddit