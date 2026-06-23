The Elder Scrolls 6 redonne enfin de ses nouvelles officiellement grâce à Todd Howard qui affirme que Bethesda en fait sa priorité. C'es tle plus gros projet du studio à ce jour.

The Elder Scrolls 6 est beaucoup trop discret pour les fans qui attendent fermement des informations à son sujet. Ça fait déjà plusieurs années que le jeu a été annoncé et il ne donne que très brièvement de ses nouvelles, sans jamais rien dévoiler concernant son gameplay ou plus globalement ce qu'il proposera. Ce qui est sûr en tout cas c'est que Bethesda en fait sa plus grande priorité et que le jeu va être colossal, c'est Todd Howard lui-même qui le dit.

The Elder Scrolls 6 va très bien

Si les joueurs trouvent le temps long, Xbox aussi. Il se dit qu'Asha Sharma, la nouvelle PDG, miserait très gros sur The Elder Scrolls au même titre que Halo ou encore Fallout. Elle aimerait investir plus de moyens et de ressources afin de pouvoir faire fonctionner les licences comme The Elder Scrolls à leur plein potentiel comme le dit la note qu'elle a envoyée à ses collaborateurs il y a peu.

Pour l'heure en tout cas, Bethesda redouble d'efforts comme le souligne une fois de plus Todd Howard dans les colonnes d'Entertainment Weekly. Le célèbre développeur affirme que The Elder Scrolls 6 est actuellement « le plus gros projet » de Bethesda en ce moment. « C'est sur quoi la majorité du studio travaille, nous savons que nous devons le réussir et que ça fait longtemps » explique-t-il.

Conscient des délais, Howard n'a pas pour autant la volonté de se presser avec The Elder Scrolls 6. L'objectif ici est clairement d'offrir le meilleur jeu qui soit et certainement d'apprendre des erreurs de Starfield dans la foulée. Il y a quelque temps, c'est Matt Booty, qui pilote les Xbox Games Studios, qui a eu l'occasion de jeter un œil au jeu. Un jeu qui est selon lui « incroyable » et qui « avance très bien », mais qui ne sera dévoilé qu'au « moment opportun » et ce n'est visiblement pas pour tout de suite.

On ne sait pas encore quand sortira The Elder Scrolls 6 mais dans les prochaines années, il aura pas mal de concurrence avec notamment un certain The Witcher 4, ou encore le RPG Seigneur des Anneaux très ambitieux par les créateurs de Kingdom Come Deliverance.