The Elder Scrolls 6 ? God of War ? Saros ? La nouvelle licence de Santa Monica Studio ? Geoff Keighley et ses équipes se sont offerts un joli coup de com’ ce weekend. Et comme souvent, ça finit en déception.

Plus qu’une petite semaine avant de retrouver les Muppets, les world premieres, les publicités interminables, les moments gênants et, bien sûr, Hideo Kojima qui occupera cinq minutes de scène pour ne rien dire. Les Game Awards 2025 se dérouleront dans la soirée du jeudi 11 décembre, et comme chaque année, on peut s'attendre à son lot de surprises. Clair Obscur Expedition 33 est pressenti pour repartir grand vainqueur de la soirée, avec un nombre de nominations record pour un seul jeu, mais tout le monde sera surtout là pour les annonces qui feront de cette cérémonie l’événement incontournable de la fin d’année dans l’industrie.

Si certains leaks ont déjà commencé à gâcher la surprise, Geoff Keighley et ses partenaires n’ont pas hésité à monter en température avec une statue géante à l'effigie d’une des grosses annonces à venir. The Elder Scrolls 6 ? God of War Égypte ? Saros ? Les pronostics ont fusé, mais voilà, le jeu mystère a déjà fuité.

The Elder Scrolls 6 ? God of War ? Rien de tout ça

Ce week-end, une partie des joueurs s’est transformée en Sherlock Holmes. Cela a commencé par une sculpture mystérieuse dévoilée par Geoff Keighley, organisateur de la cérémonie. Une image vaguement fantasy dans un décor de désert aride qui s’est rapidement accompagné d’une localisation tout aussi intrigante : le désert du Moraje, dans le Nevada. Oui, les américains pouvaient prendre leur voiture pour se rendre au point donné et admirer la bête de leurs propres yeux. Une vidéo plus conséquente a fait le tour de la Toile et tout le monde a enquêté sur l’annonce mystérieuse à venir des Game Awards. Trois grands favoris se sont rapidement imposés : The Elder Scrolls 6, parce qu'il serait effectivement temps, Saros, parce que le studio avait promis des nouvelles, et God of War Égypte, parce que bon c’est dans le désert. Mais la réalité, comme souvent, serait toute autre… Et certains l’avaient bien deviné.

Quand la spéculation devenait frénétique, c’est Jez Corden, journaliste au fait des rouages de Microsoft, qui a coupé court à l’excitation générale. Selon ses sources, ce mystérieux teaser ne serait pas un jeu de la trempe de The Elder Scrolls 6, mais en fait… l’extension à venir de Diablo 4. Eh oui, on l’avait presque oublié, mais un nouveau DLC conséquent du hack’n slash est toujours attendu pour le courant 2026. Blizzard et Microsoft ont visiblement prévu une annonce tonitruante et envisagent de faire les choses en grand. L’extension ne serait pas la seule surprise prévue autour de Diablo 4, toujours selon ses informations.

On ne se mouille pas trop en avançant une mise à jour conséquente pour redonner injecter un nouveau souffle au jeu, dont les chiffres de fréquentation, qui avoisinent les 4000 joueurs sur Steam le mois dernier. Toutefois, c’est surtout l’annonce d’une version Nintendo Switch 2, qui avait déjà fait l’objet de rumeurs, qui pourrait faire beaucoup de bruit. Tout ceci est bien évidemment à prendre au conditionnel jusqu’à la révélation fatidique lors des Game Awards 2025 le 11 décembre. À condition que tout ne fuit pas avant, évidemment.

Source : Jez Corden.