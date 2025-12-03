Est-ce que les Game Awards 2025 seront la bonne ? Est-ce qu’enfin The Elder Scrolls 6 y sera annoncé. C’est la question qui brûle toutes les lèvres...

C’est le sujet qui fait vibrer la communauté des joueurs. Ce weekend, Geoff Keighley a publié une image d’une imposante statue, posée en plein cœur du désert Mojave, dans le Nevada. Certains américains n'ont pas hésité à prendre leur voiture pour aller observer la bête de leurs propres yeux et nous offrir quelques nouvelles images, dont une vidéo. On y voit un ours, des morts-vivants, des armures au style fantasy, et, en son centre, une étrange créature aux pattes tentaculaires qui s’illumine une fois la nuit tombée. Immédiatement, la Toile s’est emballée sur ce qui semble bien être l’une des grosses annonces des Game Awards 2025. Quel jeu peut bien se cacher derrière ? The Elder Scrolls 6, God of War en Égypte, Half-Life 3, Saros…sont autant de noms qui fusent.

Beaucoup pensaient avoir trouvé la réponse lorsque le journaliste Jez Corden, habituellement bien informé sur tout ce qui touche à Microsoft, a affirmé qu’il s’agissait de la prochaine extension de Diablo 4, attendue pour 2026. Mais il n’en est rien. Jason Schreier, de Bloomberg, est vite venu contredire cette hypothèse, et le directeur de la franchise God of War a lui aussi mis sa franchise hors de la course. Alors, pour certains, cela ne fait plus aucun doute : The Elder Scrolls 6 sera enfin montré lors des Game Awards 2025. Vous le voyez venir ?

Pas de The Elder Scrolls 6 aux Game Awards 2025

Certains joueurs ont l’optimisme d’un protagoniste d’anime qui croit au pouvoir de l’amitié et que tout est possible avec un peu de volonté. Peut-être qu’en pensant très fort à l’annonce de The Elder Scrolls 6, celle-ci finira par arriver un jour ? Désolé à nos amis fans de RPG, mais ce ne sera vraisemblablement pas pour cette fois, encore. Le journaliste Jason Schreier, dont la réputation n’est plus à prouver, semble perdre patience avec le micmac autour de la statue des Game Awards 2025.

Les spéculations partent dans tous les sens et les hypothèses sont rapidement transformées en fausses vérités. Une fois de plus, il a dû intervenir pour calmer le jeu. « Je le répète une dernière fois, parce que les gens deviennent incontrôlables. Non, la statue ne tease pas The Elder Scrolls 6. Je vais dorénavant arrêter de répondre à ce sujet », a expliqué Schreier sur les forums de ResetEra.

Une annonce qui se fait attendre

Voilà qui va sûrement faire des déçus, mais autant être prévenu dès maintenant pour éviter une désillusion encore plus grande le soir venu. Il est vrai qu’il serait grand temps que The Elder Scrolls 6 pointe le bout de son nez. Bethesda avait annoncé le jeu en juin 2018, puis silence radio depuis 7 ans. L’attente est interminable pour une communauté qui se contente pour l'instant d’un remaster de Oblivion et des projets communautaires pour passer le temps.

Mais, pour jouer un peu le jeu de la désillusion jusqu’au bout, on pourrait tordre les propos de Schreier et dire que, si The Elder Scrolls 6 ne se cache pas derrière cette statue, il pourrait quand même faire une apparition lors des Game Awards 2025. Là encore, libre à vous de croire ce que vous voulez. En tout cas, rendez-vous dans la soirée du 11 décembre 2025 pour découvrir à quel jeu était réellement associé ce teasing.

Source : Jason Schreier