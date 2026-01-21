Cela fait déjà plus de huit ans que Bethesda avait teasé pour la première fois The Elder Scrolls 6. Entre-temps, le studio a sorti un Fallout 76 au lancement catastrophique, un Starfield qui a divisé et Shatered Space, un premier DLC encore plus décevant. Malgré le fait que la suite de Skyrim soit en principe la nouvelle priorité absolue du studio, celui-ci pourrait ne pas sortir avant 2028, au plus tôt. Au grand dam des fans, des alternatives à la mythique licence de RPG bac-à-sable sont extrêmement rares, mais un titre récemment sorti a toutefois réussi à sortir son épingle du jeu, atteint un joli seuil symbolique, et fête l'événement de bien sympathique manière.

Un carton tainted de fierté pour une solide alternative en attendant The Elder Scrolls 6

À part Skyrim et sa batterie de mods offrant pour le vénérable titre des possibilités infinies pour se renouveler, les alternatives permettant d'attendre patiemment un a priori encore lointain The Elder Scrolls 6 sont malheureusement assez rares. On a bien eu droit à Oblivion Remastered, qui permettait de revisiter le légendaire quatrième épisode via une belle refonte graphique sur l'Unreal Engine 5, mais l'expérience n'était clairement pas nouvelle.

Le 23 mai 2025, ce qui se rapprochait le plus d'une alternative à la mythique franchise The Elder Scrolls sortait en version 1.0, mais de manière hélas assez inaperçue : Tainted Grail - The Fall of Avalon, développé par le tout petit studio Questline et édité par Awaken Realms. Adaptation du jeu de plateau éponyme revisitant la Légende du Roi Arthur avec un délicieux twist dark fantasy, le titre offrait à s'y méprendre une expérience assez proche de celle de la franchise de Bethesda, mais dans un univers plutôt rafraîchissant et une ambiance qui changeait la donne.

Après un lancement assez modeste, le titre a reçu le 15 décembre 2025 un premier DLC lorgnant du côté des œuvres Lovecraftiennes : Sanctuary of Sarras. Un petit mois plus tard, on apprend que ce solide palliatif au lointain The Elder Scrolls 6 a enfin connu une certaine forme de reconnaissance en dépassant le million de ventes. Cerise sur le gâteau, le studio et l'éditeur célèbrent la chose en proposant Tainted Grail : The Fall of Avalon et son DLC à -20% sur Steam jusqu'au 1er février 2026. L'occasion potentiellement de se lancer dans cette aventure arthurienne en attendant de retourner en Tamriel... dans un futur plus ou moins lointain.

