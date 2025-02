Et si Bethesda avait indirectement évoqué une date de sortie pour The Elder Scrolls 6 via une récente initiative ? Les fans s'enflamment autour de cette nouvelle.

Cela fera sept ans cet été que The Elder Scrolls 6 a été teasé pour la première fois lors de l'E3 2018. Depuis, le titre extrêmement attendu fait globalement profil bas, au grand dam des fans. Ainsi, lorsque Bethesda s'est récemment fendu d'une initiative caritative autour de son prochain RPG, les spéculations sont allées bon train. En se référant à une manœuvre similaire pour Starfield, certains estiment même qu'il pourrait s'agir d'un indice autour de sa date de sortie. Tout le monde en parle, tout le monde s'enflamme.

La date de sortie de The Elder Scrolls 6 est sur toutes les lèvres et c'est à cause de Bethesda, mais aussi et surtout à cause des fans. Cette semaine, l'éditeur donnait indirectement des nouvelles de The Elder Scrolls 6 en annonçant un concours communautaire sous forme de levée de fonds pour avoir une chance d'avoir un PNJ à leur nom dans le jeu. Il s'agit plus précisément d'une initiative à but caritatif en partenariat avec Make-A-Wish. Comme son nom l'indique, cette association cherche à exaucer les vœux d'enfants atteints de maladies terminales. « Cette année, nous lançons une enchère pour donner la chance au plus offrant d'apparaître en tant que PNJ dans TES 6. L'argent récolté ira directement à l'association Make-A-Wish ».

Dès lors, les fans ont spéculé quant à ce que cela signifie pour l'avancée du développement du jeu. Pour rappel, Bethesda s'était fendu d'un concours Make-A-Wish similaire pour Starfield, deux ans et demi avant sa sortie. Fort de ce constat, certains estiment que The Elder Scrolls 6 pourrait sortir entre fin 2026 et courant 2027. L'utilisateur Reddit FartingSlowly va même plus loin. « Je pense que le jeu sortira en septembre 2027. Plus précisément le 27 septembre. Starfield est sorti en septembre 2023, et la campagne Make-A-Wish remontait à deux ans et demi avant ça. Pour une fois, on peut se baser sur quelque chose d'officiel de la part de Bethesda, au lieu des spéculations habituellement basées sur du vent. Ce n'est pas un indicateur précis, mais c'est au moins quelque chose ».

À noter cependant que The Elder Scrolls 6 ne serait entré en « développement précoce » qu'en août 2023, avec de premières builds « jouables » en mars 2024. Quoi qu'il en soit, patience sera définitivement de mise pour retourner en Tamriel (et très probablement dans la région de Lenclume) dans la suite tant attendue de Skyrim. Sera-t-elle à la hauteur de ce titre légendaire ? L'avenir nous le dira.

Sources : Bethesda ; Reddit