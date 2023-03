Plus de cinq ans après son annonce, The Elder Scrolls 6 est encore bien mystérieux. Bethesda, trop occupé sur Starfield, n’a depuis pas communiqué sur le prochain épisode numéroté de sa licence phare. C’est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années et au-delà des contrées dans lesquelles il nous emmènera une question continue de brûler toutes les lèvres : l’exclusivité Xbox Series. Contre toute attente, tout espoir pourrait ne pas être perdu pour les joueurs PS5.

The Elder Scrolls 6 aussi sur PS5 ?

Les exclusivités Microsoft vont s’enchaîner cette année. Hi-Fi Rush, Redfall, Starfield, Forza Motorsport ou encore Hellblade 2 sont tous prévus pour 2023. Tous les titres parus après le rachat de Bethesda (hors accords commerciaux précédents) sont quant à eux réservés aux joueurs Xbox du côté des consoles. Phil Spencer avait cependant laissé planer une note d’espoir microscopique : les exclusivités des futurs jeux Bethesda seront évaluées au cas par cas. Qu’en sera-t-il pour The Elder Scrolls 6 ? Depuis ces déclarations, il avait été supposé que le prochain gros RPG ne sortirait lui aussi que sur Xbox Series. Pourtant, un lancement sur PS5 pourrait toujours être possible.

Comme l’a remarqué le journaliste Stephen Totilo d’Axios, un représentant de Microsoft a déclaré en décembre dernier que trois jeux de Bethesda/Zenimax à venir seraient des exclusivités Xbox et PC. A l’époque tout laissait indiquer qu’il s’agissait de Redfall, Starfield et du fameux The Elder Scrolls 6. Cependant, il semblerait que la troisième production mentionnée n’était autre que Hi-Fi Rush, le jeu de Tango Gameworks sorti dans la foulée de la dernière conférence et qui a été un véritable carton sur le Xbox Game Pass.

Microsoft a encore des années pour trancher

La semaine dernière un autre représentant a en effet réduit la liste à seulement deux jeux exclusifs, supposément le RPG spatial daté pour septembre, et le multijoueur d’Arkane. Il semblerait donc que The Elder Scrolls 6 puisse sortir sur PS5 après tout, même si à ce stade cela ne reste que pure spéculation. Microsoft a refusé tout commentaire sur le sujet et n'éclaircira certainement pas ce point avant de longues années. Exclusivité ou non, les plans de la firme de Redmond ont en effet le temps de changer d’ici-là. Pour mémoire, The Elder Scrolls 6 ne pointera pas le bout de son nez avant plusieurs années encore.

A l'heure actuelle, on sait seulement que le jeu sera « de taille moyenne » et que la production commencera réellement une fois que Starfield sera lancé. L'éditeur a déjà fait part de son souhait de créer un titre auquel les joueurs joueront pendant des décennies. Vu les chiffres de ventes de Skyrim sur l'ensemble des autres plateformes, il est probable que Microsoft souhaite surfer sur la communauté de fans éparpillées sur plusieurs machines. On en saura sans doute plus après la sortie de Starfield et peut-être même le dénouement du rachat d'Activision-Blizzard qui n'a décidément pas fini de faire couler beaucoup d'encre.