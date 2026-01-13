The Elder Scrolls 6 fêtera bientôt les dix ans de son annonce, mais d'après ce développeur, il ne faut pas s'attendre à une sortie rapide. Il se pourrait bien que le jeu prenne encore davantage son temps avant de voir le jour.

Si The Elder Scrolls 6 a été annoncé il y a si longtemps, c'était surtout pour étancher la soif des fans. « J'ai toujours pensé que cette annonce (en 2018) concernait principalement Starfield, mais comme Skyrim était sorti depuis très longtemps, il fallait contenter les joueurs », explique Purkeypile. À l'époque, le jeu est présenté en même temps que Starfield et c'est ce dernier qui a tiré la couette jusqu'à sa sortie, 5 années plus tard, en 2023. Vous l'aurez donc compris, le développement intensif de The Elder Scrolls 6 n'a commencé que tardivement après son annonce et il n'est visiblement pas près d'arriver.

The Elder Scrolls 6 pourrait ne pas sortir de si tôt, et ce n'est pas un mal

« J'imagine qu'ils prendront le temps avant de le sortir », estime l'ex-directeur artistique. Selon lui, cette fois, Bethesda n'a plus peur de prendre du retard contrairement à avant. « La pression économique est moindre sur le fait de sortir The Elder Scrolls 6 à une date précise, mais plus forte pour s'assurer qu'il soit bon », explique Nate Purkeypile. The Elder Scrolls est une licence très bien installée désormais et les fans sont légion. Tout le monde sait pertinemment que, peu importe quand sortira le jeu, à l'instar de grosses licences comme GTA, les joueurs répondent présents.

Cela étant, si The Elder Scrolls 6 ne satisfaits pas toutes les attentes des faits, qu'il est plein de bugs ou encore mal optimisé, il y a de très fortes chances pour que cela impacte les ventes à la sortie. Surtout à une periode comme la notre, ou tout va très (trop) vite avec l'hyper activité des réseaux sociaux. Pour Purkeypile, Bethesda en est bien conscient cette fois, contrairement à l'époque de Skyrim. Il précise qu'à cette période, Bethesda avait donné une date fixe et les développeurs devaient s'y tenir, ce qui était une pression énorme.

Une sortie pas avant 2028 ?

Maintenant, à l'heure où les reports sont devenus monnaie courante, même lorsqu'une date est annoncée, il n'y a plus cette pression et les développeurs peuvent donc peaufiner leur bébé jusqu'au bout. En tout cas, sur le papier, puisque dans les faits, il y a forcément des calendriers à tenir, aussi flexibles soient-ils. The Elder Scrolls 6 pourrait bien prendre son temps encore un moment. L'annonce du jeu fêtera ses dix ans en 2028 et d'ici là il n'est clairement pas sûr que le jeu soit sorti. Il paraît peu probable que ce soit proche, quand bien même les fans se sont enflammés après la dernière prise de parole de Xbox. Bethesda sait à quel point l'attente est énorme. Après un Starfield qui a grandement divisé et un Skyrim qui n'a fait que multiplier les portages depuis sa sortie il y a plus de 14 ans, la pression est donc énorme.

Source : Esport Insider