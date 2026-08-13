Bethesda vient de faire une démonstration en bonne et due forme de The Elder Scrolls 6 aux cadres de Xbox, dont la PDG Asha Sharma. Celle-ci s'est extasiée sur les réseaux sociaux tout en donnant un potentiel indice sur le sous-titre du futur RPG. Les fans se sont en tout cas emparés de son post sur X pour émettre leurs théories, avec une qui semble s'imposer autour du nom « Sentinel ». Même un ancien développeur du studio adhère lui aussi.

The Elder Scrolls 6 Sentinel, la théorie qui parle même aux développeurs

Mardi dernier, Asha Sharma postait sur X.com un message qui n'est pas passé aperçu pour les fans de la licence. Elle écrivait ceci : « Live playthrough de The Elder Scrolls VI: ******** ce matin ». Plus que la démonstration de TES 6 auprès de Xbox, ce sont ces 8 astérisques qui ont retenu l'attention de nombreux internautes. Pour eux, il est évidemment qu'elles indiquent le nombre exacts de caractères du sous-titre du jeu.

Dès lors, bien des fans ont partagé leurs hypothèses sur ce sous-titre qui accompagnera The Elder Scrolls 6. Quand on sait qu'on parle plus volontiers de « Skyrim » ou d'« Oblivion » que de TES 5 et 4, il est clair que ce nom aura son importance dans la postérité du RPG de Bethesda.»

Or, une théorie s'est clairement imposée au sein de la communauté. Beaucoup estiment que Bethesda baptisera son jeu « The Elder Scrolls 6 Sentinel », du nom du royaume situé à Hammerfell. Celui-là même qui fait l'objet de rumeurs depuis un moment. Starfield, le jeu de science-fiction du studio, y a même contribué avec une suite de chiffres (« 190514-2009140512 ») à l'écran pendant la création du personnage. Or, en les séparant en 8 groupes, on obtiendrait la position dans l'alphabet de 8 lettres, celles de Sentinel. Même l'ancien développeur de Bethesda, Michael Kirkbride, abonde dans le sens de cette théorie sur Reddit, c'est dire !

© Reddit

D'autres titres possibles pour TES 6 ?

Les fans pourraient donc avoir percé le mystère derrière le titre complet de The Elder Scrolls 6. Toutefois, à l'heure où nous en sommes encore au stade de la théorisation, largement encouragé par Bethesda comme en témoigne la réponse du studio à Sharma sur X, d'autres noms sont évoqués. Si le compte Unofficial Elder Scrolls Pages, le plus gros compte communautaire autour de la licence, avoue sur X : « je commence à y croire »1, à propos de la théorie Sentinel, il a aussi fait la liste2 de toutes les localisations qui pourraient aussi répondre au critère des 8 caractères :

Aldmeris

Balfiera

Covenant

Dominion

Eltheric

High Rock

Iliac Bay

Landfall

Numidium

Orsinium

Sentinel

Starfall