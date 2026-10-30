Après d'interminables années d'un quasi-silence radio, on a enfin eu des nouvelles majeures de The Elder Scrolls 6, supposément sous-titré Sentinel, qui pourrait marquer une première pour la licence culte.

Huit ans après une annoncé définitivement trop tôt et plusieurs projets controversés entre temps comme Fallout 76 et Starfield, Bethesda s'attelle enfin pleinement au développement de ce que tout le monde attend depuis toutes ces années : The Elder Scrolls 6. Le studio aurait ainsi commencé à présenter du véritable gameplay en interne, et des leaks de tout cela semblent confirmer qu'il portera comme sous-titre Sentinel, avec les nombreuses implications qu'un tel nom sous-entend, et qu'une première véritable bande-annonce pourrait enfin apparaître prochainement. Outre cela, il semblerait également que ce titre va pour la première fois de la licence explorer le lore derrière les iconiques objets qui ont donné leur nom au vénérable univers de Bethesda.

Que pourrait révéler pour la première fois de l'histoire de la franchise The Elder Scrolls 6 quant au lore de cet univers ?

Le généralement bien informé Tom Warren de The Verge a ainsi révélé il y a quelques heures que Bethesda se préparerait enfin à véritablement sortir d'un quasi silence radio terriblement long de huit ans pour enfin parler prochainement de The Elder Scrolls 6, nom de code a priori officiel Sentinel. Selon notre confrère, la suite tant attendue de Skyrim pourrait bel et bien se dérouler dans la région de Lenclume (Hammerfell en anglais), la terre natale des Rougegardes.

Mais Tom Warren a également révélé une information pour le coup vraiment nouvelle à propos de ce que pourrait apporter The Elder Scrolls 6 à la licence. Il mentionne en effet que « Sentinel sera le premier jeu à propos de l'histoire des Anciens Parchemins, et aidera à découvrir les secrets derrière ses mystérieux artefacts ». À de très rares reprises dans les précédents jeux avait-on en effet été confrontés à ces fameux Parchemins qui donnent pourtant leur nom à la licence historique. Dans Oblivion par exemple, une quête en lien avec le Renard Gris nous permet d'en voler un.

Pour rappel, ces Parchemins, les bien nommés The Elder Scrolls, contiennent des savoirs si puissants et interdits qu'ils rendent totalement aveugle quiconque les lit. Personne n'a donc pu véritablement transposer ce qu'ils ont appris en les lisant, et on sait finalement très peu de choses à leur sujet, malgré le fait que le tout premier épisode de la saga remonte à 1994. Sentinel pourrait donc marquer un tournant à leur égard, mais il convient d'attendre des nouvelles officielles de Bethesda pour confirmer ou infirmer cette importante révélation.

Enfin des nouvelles de Sentinel pour bientôt ?

À ce propos, Tom Warren a indiqué que Bethesda pourrait profiter le mois prochain de l'anniversaire de Skyrim pour officiellement reparler de The Elder Scrolls 6 Sentinel. D'après notre confrère, le studio ne consentirait toutefois qu'à confirmer son sous-titre, Sentinel.

Mais alors que les Game Awards 2026 ne sont pas très loin derrière, on peut également s'attendre à ce que Xbox et Geoff Keighley préparent une annonce en fanfare à l'occasion de cette cérémonie de fin d'année, potentiellement pour un « One More Thing » nettement plus impactant qu'un certain Highguard jeté malgré lui sous le bus par l'organisateur de l'événement l'année dernière. Une fois encore, il faudra quoi qu'il en soit faire preuve de patience pour voir ce qui nous attend dans The Elder Scrolls 6.

Source : The Verge ; X.com