Après un très long silence de la part de Bethesda, l’heure est venue pour les créateurs de The Elder Scrolls 6 de nous offrir un nouveau teaser à l’occasion des 40 ans du studio.

Huit ans. C’est le temps qui nous sépare désormais de l’annonce de The Elder Scrolls 6, dévoilé par un bref teaser lors de la conférence E3 2018 de Bethesda. Et depuis ? Plus rien. Enfin, plus rien à part de petites déclarations ici et là de la part du studio, saupoudrées bien sûr de quelques rumeurs de temps à autres. À l’instar, par exemple, de celle qui voudrait que le sous-titre de cet opus soit « Sentinel ». Mais la bonne nouvelle, c’est que ce n’est maintenant plus une rumeur.

The Elder Scrolls 6 dévoile son nom avec un nouveau teaser

En effet, alors que le studio célèbre aujourd’hui son 40ème anniversaire, un nouveau teaser pour The Elder Scrolls 6 nous a enfin été dévoilé, afin de marquer ce jour d’une pierre blanche dans l’histoire de la compagnie. Comme en 2018, n’espérez toutefois guère plus qu’un énième énigmatique teaser qui, au lieu de se clôturer sur le logo « TES 6 » comme à l’époque, se clôture cette fois-ci sur le nom « The Elder Scrolls 6: Sentinel » accompagné de la citation suivante :

« Le parchemin ne m’offrait qu’un lointain reflet, un voile à peine soulevé devant mes yeux. Un avenir perdu. Une victoire anéantie. Les sables du temps dispersés par le destin ».

On vous l’avait dit, il est plutôt difficile d'en tirer grand-chose. Les fans de la franchise de Bethesda auront toutefois sans doute de quoi élaborer des premières théories grâce à cela, en sachant que la citation en question est attribuée à Yazar, prêtre des papillons au service de la Grande Reine Iradne de Hammerfell (4E 206).

Et pour ceux qui espéraient une fenêtre de sortie pour l’occasion, là encore, ce ne sera malheureusement pas pour cette fois. Il faudra en effet se contenter d’une simple phrase de la part de Bethesda, qui nous confirme que « [notre] prochain voyage à Tamriel aura lieu dans The Elder Scrolls 6: Sentinel ». Autant dire qu’il va falloir continuer à prendre son mal en patience, donc, même si ce nouveau teaser est déjà une belle avancée après huit ans de silence.

Source : Bethesda