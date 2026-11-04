À l'occasion des 40 ans de la prestigieuse franchise, Bethesda a enfin donné des nouvelles officielles de The Elder Scrolls 6, mais en confirmant finalement ce que de nombreux fans savaient déjà depuis des mois, voire années. Quoi qu'il en soit, on en a le cœur net : le sixième opus de la grande saga du RPG s'intitule Sentinel et se déroulera donc dans la région natale des Rougegardes. En revanche, alors que sa première annonce remonte à 8 ans, le studio met en garde la communauté qu'il va falloir encore attendre un bon moment avant d'en arpenter le paysage ensablé.

Une attente qui va encore être longue pour The Elder Scrolls 6 Sentinel ?

En complément d'une vidéo teaser qui a enfin confirmé le sous-titre « Sentinel » de The Elder Scrolls et dans le même temps le terrain de jeu qui sera le nôtre, Bethesda a accompagné la chose d'un message sur ses canaux sociaux officiels. « Merci pour ces 40 ans de souvenirs communs. Nous avons hâte d'en créer de nouveaux avec Sentinel, et même si ça va prendre encore un peu de temps avant d'en partager plus, ça fait du bien d'enfin révéler le nom et le lieu du jeu avec vous ».

Si Bethesda n'en dit pas plus quant à une attente supplémentaire après déjà 8 ans depuis la toute première annonce de The Elder Scrolls 6, c'est du côté de l'influent Jason Schreier chez Bloomberg, via son compte Bluesky, que nous avons eu une idée potentiellement un peu plus précise d'une plausible fenêtre de sortie pour Sentinel. Le journaliste, qui avait déjà averti par le passé que l'attente risquait d'être encore longue, a en effet précisé qu'il y'en aurait encore pour « plus de deux ans », soit aux alentours de 2028/2029, au plus tôt.

Quelles raisons derrière une telle attente ?

Si la prédiction de Jason Schreier se vérifie, cela fera donc plus de 10 ans entre la première annonce de The Elder Scrolls 6 et sa sortie. Ce qui représenterait l'un des délais les plus longs de l'histoire. Si Bethesda prend autant de temps à offrir aux fans un successeur extrêmement attendu de Skyrim, les raisons sont multiples. Tout d'abord, une majorité du studio a travaillé sur le développement et le suivi du controversé Starfield, ce qui a ralenti celui de Sentinel d'autant d'années.

Ensuite, Bethesda a récemment été l'une des entités qui a fait les frais du tristement célèbre « Reset » de Xbox, et de nombreux employés ont de gré ou de force pris la porte. De tels départs risquaient, selon un développeur encore en place, « d'avoir un effet substantiel et en cascade » sur le développement de The Elder Scrolls 6 Sentinel. Quoi qu'il en soit, Sentinel est un titre bien trop important pour Bethesda et Microsoft pour qu'ils n'aillent pas au bout de sa conception. Il faut en revanche se préparer à attendre quelques années avant d'en voir la couleur.

Sources : Bethesda ; Jason Schreier sur Bluesky