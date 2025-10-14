À l'exception de quelques leaks de temps à autres, Bethesda entretient le secret le plus total autour du très attendu The Elder Scrolls 6. Selon de récentes rumeurs, il ne sortirait cependant pas avant fin 2027, et son studio prend donc son temps avant de faire une annonce officielle, ou à tout le moins en faire une nouvelle présentation, sept ans après son premier trailer. À défaut de nouvelles officielles en ce sens, le titre refait parler de lui suite à une initiative lancée en début d'année.

The Elder Scrolls 6 exauce le souhait de fans comblés

La dernière nouvelle indirecte relative à The Elder Scrolls 6 remonte pour rappel à août dernier, lorsque Bethesda a annoncé avoir recruté un vétéran scénariste de BioWare. En juillet dernier, on apprenait via une rumeur qu'il existait une « version jouable » du RPG tant attendu, mais forcément loin d'être terminée. Il y a quelques jours, le titre a cependant refait parler de lui par l'entremise de The Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP), à la suite d'une campagne Make-A-Wish, qui proposait via un système d'enchères pour une cause caritative au plus offrant d'avoir droit à un PNJ dans The Elder Scrolls 6.

UESP a malheureusement fini second, un donateur anonyme ayant remporté le concours. Face à la demande insistante de la communauté, Bethesda a consenti à exaucer leur souhait de recréer Loranna Pyrel, créatrice d'un forum roleplay dans l'univers de Morrowind, hélas décédée il y a quelques années, en tant que PNJ dans The Elder Scrolls 6, à condition d'égaliser l'enchère la plus haute de la campagne Make-A-Wish. La communauté a mis la main à la pâte pour rendre cela possible.

Tout récemment, les responsables UESP ont ainsi partagé sur les réseaux sociaux du site avoir participé à une réunion avec Bethesda pour discuter de la création de ce PNJ dans The Elder Scrolls 6. Le studio en aurait visiblement profité pour leur montrer quelques aperçus du jeu. « Honnêtement, beaucoup d'entre nous étaient assez nerveux et appréhendait cette réunion. Mais maintenant on est extrêmement excités de ce qui va suivre ». The Elder Scrolls 6 aurait-il finalement ce qu'il faut pour être à la hauteur du légendaire Skyrim et des tout aussi populaires précédents épisodes ? Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour le savoir.

Source : UESP sur X.com