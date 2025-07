Depuis son annonce en 2018, The Elder Scrolls 6 fait partie des jeux les plus attendus de la décennie. Et pourtant, on n’a toujours rien vu de concret. Pas de bande-annonce réelle, pas de séquence de gameplay. Juste un minuscule teaser. Mais une nouvelle rumeur relance aujourd’hui l’espoir. Ceci fait suite à une autre rumeur qui mentionnait la préparation d'un trailer en interne.

Une version "jouable" de The Elder Scrolls 6 ?

C’est Jez Corden, journaliste pour Windows Central, qui a lâché l’info dans un podcast. Selon lui, The Elder Scrolls 6 serait actuellement dans un état “plutôt jouable”. Il ne parle pas d’une version prête à sortir, mais d’un build interne qui fonctionnerait déjà, au moins partiellement. Il précise que ce n’est pas une info officielle, ni un leak massif. Plutôt un bruit de couloir, une confidence qu’il considère crédible. Il admet d’ailleurs qu’il est très difficile d’avoir des infos fiables sur le développement chez Bethesda.

Le problème, c’est que “jouable” ne veut pas dire grand-chose dans le milieu du jeu vidéo. Cela peut aller d’un simple prototype de TES6 à une version presque terminée. Un jeu peut être “jouable” pendant des années avant de sortir. C’était déjà le cas de Starfield, annoncé comme jouable dès 2020, alors qu’il n’est arrivé qu’en 2023. Bref, cette rumeur ne veut pas dire que The Elder Scrolls 6 sortira bientôt. Mais elle suggère que le développement avance, même s’il reste encore du chemin.

Pas de présentation avant longtemps

Malgré l’espoir que cette déclaration suscite, il faut rester réaliste. Selon plusieurs ex-développeurs, une partie importante de l’équipe de Bethesda travaillait encore sur Starfield jusqu’à récemment. Le développement de The Elder Scrolls 6 n’est donc sans doute pas encore en pleine vitesse.

Si l’on suit la logique habituelle du studio, une vraie présentation n’arrivera que quelques mois avant la sortie. Comme pour Starfield, qui a été montré sérieusement en 2023, juste avant sa commercialisation. On peut donc tabler sur une première bande-annonce vers 2026 ou 2027 pour TES6. Et une sortie possible autour de 2028, voire plus tard.

