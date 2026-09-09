Un vétéran de Bethesda a apporté une nouvelle explication à l'interminable absence de The Elder Scrolls 6, et ce serait a priori en partie à cause d'un certain Starfield ardemment souhaité par Todd Howard.

8 ans après son annonce, nous n'avons toujours rien vu ni entendu de concret sur The Elder Scrolls 6, qui pourrait ne pas sortir avant encore 2028. Soit 17 ans après le légendaire Skyrim. Kurt Kuhlmann, un vétéran de ce titre emblématique de Bethesda, a justement récemment confié certaines des raisons derrière un écart aussi immense, et cela serait en partie à cause d'un Starfield très chronophage, et malheureusement avec le résultat décevant qu'on connaît, mais aussi à Fallout 76.

Starfield et Fallout 76 en partie responsables de l'énorme retard de The Elder Scrolls 6, d'après un vétéran de Skyrim

Avant que Starfield ne devienne la première nouvelle licence originale de Bethesda depuis plusieurs années, Bethesda entretenait visiblement un rythme de croisière plutôt confortable, à en croire Kurt Kuhlmann dans une interview auprès de FRVR. Le célèbre studio alternait alors entre un jeu The Elder Scrolls, puis Fallout, et ainsi de suite. À tel point que, après Fallout 4 (sorti pour rappel en 2015), l'ensemble des développeurs s'attendaient justement à ce qu'ils travaillent sur la suite de Skyrim.

« On s'attendait tous à ce qu'on travaille sur The Elder Scrolls 6 après Fallout 4 ». Mais c'est à partir de là que le rythme a priori confortable de Bethesda aurait radicalement changé, puisque « Fallout 76 devait impliquer tout le studio et a pris plus de temps que prévu sur le cycle de développement dédié à Fallout ». Outre ce contretemps et le lancement catastrophique qu'on lui connaît en 2018, Kuhlmann a ajouté que « le plus impactant a été l'arrivée de Starfield ».

« Je pense que la plupart des gens voulaient ensuite travailler sur The Elder Scrolls 6 plutôt que sur Starfield et 76. Mais Todd Howard a débarqué en disant "non, on fait d'abord Starfield, j'ai reçu le feu vert, ça va être notre nouvelle licence originale et ça va être le RPG spatial le plus ambitieux jamais vu" ». Malheureusement pour Todd Howard, l'histoire semble avoir prouvé que ses grandes ambitions n'ont pas vraiment trouvé écho auprès des joueurs, assez déçus par la proposition, notamment en raison d'une attente de 7 ans pour au final proposer une formule Bethesda un peu poussiéreuse et une majeure partie des planètes générées de manière aussi procédurale que peu intéressante à explorer.

© Bethesda

Un avenir chargé pour Bethesda, malgré les licenciements récents de Xbox

Huit ans après son annonce, The Elder Scrolls 6 serait a priori enfin de nouveau la priorité principale de Bethesda, bien que Starfield devrait continuer à faire l'objet d'un suivi post-lancement, avec notamment une nouvelle extension en chantier. Après tout cela, on sait d'ores et déjà qu'un Fallout 5 est à l'étude, mais on ne risque pas d'en voir la couleur avant encore de très longues années.

Bethesda ne manque donc clairement pas de projets à l'avenir, mais pourrait prendre encore plus de temps qu'escompté pour leur donner forme. Rappelons en effet qu'il a fait partie des victimes du sanglant Reset de Xbox avec 1 600 licenciements annoncés, et 1 600 autres prévus durant l'année fiscale 2027. Il serait très étonnant qu'une perte d'effectifs ait un impact mineur sur le temps de développement déjà très long de The Elder Scrolls 6. L'avenir nous le dira.

© Xbox/Bethesda

Source : FRVR