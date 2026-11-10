15 ans après sa sortie, Skyrim reste une référence indétrônable de son genre grâce notamment à un changement majeur par rapport à Oblivion, et The Elder Scrolls 6 devrait s'en inspirer pour réussir à son tour.

Depuis la confirmation officielle de son sous-titre, The Elder Scrolls 6 Sentinel fait de nouveau parler de lui, et chaque bribe d'information fait l'objet d'une analyse à la loupe par des fans qui patientent depuis huit ans. Faute de nouveautés concrètes de la part de Bethesda, c'est donc du côté du passé que l'on se tourne pour essayer de deviner à quoi ressemblera le prochain voyage en Tamriel. À la veille des 15 ans de Skyrim, c'est notamment une interview de Todd Howard datant de 2011 qui refait surface et rappelle pourquoi Bethesda avait enterré le système de classes d'Oblivion. Une solution qui a fait le succès du cinquième épisode… et que l'on pourrait bien retrouver sur son successeur.

Pourquoi Bethesda a abandonné le système de progression de The Elder Scrolls 4 Oblivion dans Skyrim ?

Pour bien comprendre ce virage, il faut se replonger dans The Elder Scrolls 4 Oblivion. Au lancement d'une partie, le joueur choisit d'abord son apparence et sa race, qui lui octroient déjà quelques bonus. Puis, plus tard dans le tutoriel des égouts de la Cité impériale, le jeu lui demande de sélectionner une classe et ses compétences majeures, les seules à faire réellement grimper son niveau.

Le problème, comme l'explique Todd Howard dans une interview remontant à 2011, c'est que beaucoup de joueurs de The Elder Scrolls 4 ne s'attendaient pas à ce menu. Ils avaient « simplement continué à jouer à leur manière, en progressant dans les disciplines qu'ils pratiquaient naturellement, avant de se voir imposer un choix qui ne correspondait pas forcément à leur style ». Résultat : plusieurs heures plus tard, « certains réalisaient s'être trompés de voie et recommençaient tout depuis le début », avec la désagréable impression d'avoir perdu trois heures de jeu. « En tant que développeurs, nous ne voulons pas de ce scénario », résumait alors Todd Howard.

Un souci d'autant plus pénalisant que The Elder Scrolls 4 Oblivion adaptait la puissance des ennemis au niveau du héros. Un personnage mal construit pouvait ainsi se retrouver complètement dépassé au fil de l'aventure, au point que toute une communauté s'était mise à calculer ses montées de niveau au point près pour optimiser ses attributs. Ce qui a donc motivé un changement drastique du système de progression dans Skyrim.

© Bethesda

Un changement majeur dans Skyrim qu'on pourrait retrouver dans Sentinel ?

Avec The Elder Scrolls 5 Skyrim, Bethesda a donc tranché dans le vif : plus de classes, plus de compétences majeures. Chacune des 18 compétences du jeu fait progresser votre niveau dès que vous l'utilisez. Les arbres d'atouts et les pierres dressées viennent ensuite affiner votre spécialisation, sans jamais vous enfermer dans un choix fait trop tôt. Une approche que Todd Howard avait jugé « plus élégante » à l'époque, et qui a probablement en partie contribué à l'énorme succès populaire du jeu 15 ans plus tôt.

Et il se pourrait, bien que la solution ne plaise pas aux vétérans de RPG appréciant un système de progression plus velu, que The Elder Scrolls 6 reprenne peu ou prou le même système. Rappelons en effet que Oblivion Remastered a intégré un système hybride, où faire monter toutes les compétences, et non plus seulement les majeures choisies au début du jeu, contribuent, bien que dans une moindre mesure, à la progression globale. Dans Starfield, Bethesda a essayé un autre système nécessitant de remplir des objectifs précis pour monter en niveau dans une compétence, puis d'investir un point gagné après chaque gain de niveau, ce qui n'a pas du tout convaincu non plus.

Fort de ce constat, il se pourrait donc bien que The Elder Scrolls 6 Sentinel choisisse d'opter pour la solution qui a fait le succès de son illustre aîné, quitte à apporter quelques variations pour se démarquer. Pour l'heure, on ne peut que se fendre en conjectures à ce sujet, Bethesda n'ayant partagé absolument aucune image ni information concrète au sujet des systèmes de Sentinel, qui ne devrait quoi qu'il en soit pas sortir avant 2029, selon les dernières rumeurs.

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Source : GamesRadar+