The Elder Scrolls 6 est très attendu par tout le monde, et pour patienter comme il se doit, vous pourrez profiter de très beaux jeux en attendant. De quoi se remémorer de bons souvenirs.

Le projet TESRenewal, lancé en 2012, continue de captiver les amateurs de la franchise The Elder Scrolls avec ses deux initiatives ambitieuses : Skyblivion et Skywind. Ces projets visent à réinventer les jeux classiques Oblivion et Morrowind en utilisant le moteur graphique plus moderne de Skyrim. Cette démarche de modernisation promet de redonner vie aux mondes adorés de Cyrodiil et de Morrowind avec des graphismes remastérisés et des mécaniques de jeu améliorées. Et les projets avance, parfait pour attendre The Elder Scrolls 6.

En attendant The Elder Scrolls 6

Skyblivion est une refonte de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ce projet fan-made se propose de recréer l'intégralité de Cyrodiil, enrichissant l'expérience avec des graphismes améliorés, des effets météorologiques plus réalistes, un éclairage avancé, et une bande-son élargie. Les développeurs ont également revisité les mécaniques de jeu telles que le système de classes, la création de sorts, le combat sous-marin, et même les interactions avec les PNJ. Attendu pour 2025, Skyblivion intégrera également de nouvelles quêtes mineures avec un doublage original. Ci-dessous, on peut découvrir l'évolution du projet :

Parallèlement, Skywind cherche à fusionner The Elder Scrolls III: Morrowind avec les capacités graphiques et techniques de Skyrim. Ce mod, également développé par des bénévoles, est une conversion totale qui réimagine Morrowind en haute définition. Les textures, la musique, les quêtes et la jouabilité ont été entièrement repensées pour offrir une expérience moderne tout en préservant l'essence originale du jeu.

Ces projets ont non seulement stimulé l'intérêt pour les jeux plus anciens de la série, mais ont également eu un impact positif sur les ventes des jeux existants, attirant de nouveaux joueurs et encourageant les anciens à revisiter les titres antérieurs. Bethesda Softworks, l'éditeur des jeux, a officiellement approuvé ces initiatives, reconnaissant leur capacité à enrichir l'univers de The Elder Scrolls. Et puis, c'est une bonne chose pour patienter et attendre The Elder Scrolls 6.

Notons que le développement de Skyblivion et Skywind repose sur l'engagement de centaines de bénévoles, y compris des artistes, des compositeurs, des designers, et des développeurs. D'ailleurs, ces équipes invitent les passionnés ayant les compétences requises à se joindre à eux pour contribuer à ces projets ambitieux.