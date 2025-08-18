Après une tragique nouvelle pour la licence le mois dernier, en voici une bonne qui pourrait augurer du meilleur pour le tant attendu The Elder Scrolls 6.

Même si The Elder Scrolls 6 ne sortira probablement pas avant encore quelques années, Bethesda disposerait déjà d'une version dans un état plutôt jouable, d'après les dernières rumeurs à son sujet. Alors que Julian LeFay, l'un des pères fondateurs de la mythique licence RPG, succombait le mois dernier à l'âge de 59 ans à l'issue d'un combat acharné contre le cancer, le studio continue de travailler sur le prochain opus, avec a priori un renfort de poids.

The Elder Scrolls 6 s'arroge les services d'un maître conteur

Sept ans après sa toute première annonce, The Elder Scrolls 6 se fait depuis extrêmement discret. Entre-temps, Bethesda avait le regard plongé dans l'espace et les étoiles avec Starfield, son premier et décevant DLC Shattered Space, et travaillerait bien sur un second, à paraître a priori courant 2026, en même temps qu'un potentiel portage sur PS5. Son prochain gros chantier reste toutefois toujours la « suite » du légendaire Skyrim, même si on en sait encore bien trop peu à son sujet.

En attendant d'avoir des nouvelles officielles de The Elder Scrolls 6 et via une bande-annonce flambant neuve, on a récemment appris que Bethesda a d'ailleurs ajouté une personne de marque à ses effectifs. Via son profil LinkedIn, John Dombrow, vétéran de BioWare, a en effet rejoint Bethesda en qualité de designer de quêtes senior. L'homme dispose en tout cas d'un palmarès assez impressionnant s'agissant de raconter des histoires. C'est notamment à lui qu'on doit des personnages cultes comme Garrus dans la trilogie originale Mass Effect. Avant de rejoindre les équipes de Todd Howard, il a également occupé le poste de scénariste senior sur un certain Ghost of Yotei à venir.

Un tel profil pourrait donc augurer du très bon pour The Elder Scrolls 6. La franchise est en effet mémorable pour diverses quêtes profondes et parfois farfelues. Un élément qui avait hélas globalement déçu les fans de Bethesda notamment sur Starfield, à l'exception des quêtes de faction, beaucoup plus travaillées. Aux dernières nouvelles, le sixième opus canonique tant attendu ne devrait pas sortir avant 2028 au plus tard. John Dombrow a donc encore du temps devant lui pour garnir le titre de quêtes mémorables. De quoi aider à créer un jeu à la hauteur d'attentes proprement draconiques ? L'avenir nous le dira.

© John Dombrow

Source : LinkedIn