Dans les hautes sphères de Microsoft serait bel et bien envisagée la possibilité de faire sortir les gros jeux Xbox tels que The Elder Scrolls 6 sur d'autres plateformes comme la PS5.

Ce serait en tout cas le souhait de Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans le but d'en augmenter les profits. Cette opération porterait en interne le nom de code « Latitude » et ne viserait pas que des « petits » jeux comme Sea of Thieves ou Hi-Fi RUSH. Des licences historiques telles que Halo ou des grosses cartouches à venir comme The Elder Scrolls 6 pourraient donc bien suivre le même chemin.

Finie l'exclusivité Xbox pour The Elder Scrolls 6 et autres ?

Quand bien même le rachat d'Activision Blizzard à hauteur de 69 milliards de dollars se serait montré rentable, les affaires semblent compliquées chez Microsoft/Xbox. 1 900 emplois ont été supprimés en début d'année, tant chez Activision Blizzard qu'ailleurs. Plus récemment, quatre studios ont fermé boutique, dont Arkane Austin et Tango Gameworks. Ce dans le but de « se reconcentrer sur les titres et ressources prioritaires », selon Matt Booty, directeur de Microsoft Games Studios.

Histoire de sauver les meubles, Microsoft a décidé de voir si l'herbe est plus verte ailleurs en portant quatre de ses plus modestes exclusivités sur PlayStation/Nintendo. L'opération semble avoir clairement porté ses fruits. À tel point que Satya Nadella, PDG du géant américain, ne dirait pas non à reproduire l'expérience avec de plus gros jeux estampillés Xbox. Pour augmenter ses marges, la firme de Redmond envisagerait donc de porter d'autres grands noms de son catalogue comme Halo, The Elder Scrolls 6 ou encore Hellblade 2 sur PS5 ou Nintendo Switch, si l'exercice s'y prête.

L'arrivée de ces quatre jeux chez la concurrence n'était visiblement que le début. © Microsoft

Les exclusivités, un mot appartenant bientôt au passé ?

Dans le cadre du procès contre la FTC s'agissant du rachat d'Activision-Blizzard, Satya Nadella avait déjà rendu ses intentions claires. Il avait en effet indiqué n'avoir « aucun amour » pour le modèle des exclusivités. Alors que Xbox coûte visiblement plus d'argent à Microsoft qu'elle ne lui en rapporte, la branche gaming pourrait donc se trouver contrainte d'appliquer les directives directement au-dessus d'elle. Reste cependant à voir si, effectivement, les gros jeux à venir tels que The Elder Scrolls 6 sortiront en même temps sur PC, Xbox Series et les plateformes concurrentes simultanément, ou avec un délai. Compte tenu des chiffres de ventes décevants des Xbox Series, tout est possible.

Outre Microsoft, un autre grand nom de l'industrie a indiqué vouloir aborder une stratégie multiplateformes : Square Enix. Historiquement très rattaché à Sony, l'éditeur de la franchise Final Fantasy lui fera donc à l'avenir des infidélités, une fois encore, pour augmenter ses marges. Si cette tendance se poursuit, Nintendo et PlayStation seront-ils encore en mesure de faire de la résistance avec leurs propres exclusivités ? L'avenir nous le dira.