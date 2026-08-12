Une présentation de The Elder Scrolls 6 s'est tenue pas plus tard qu'hier matin dans les studios de XBOX. Mais les cadres ne s'attendaient pas à cette surprise de Bethesda.

Hier, l'équipe de Bethesda a reçu les représentants de Xbox pour montrer une version jouable de The Elder Scrolls 6. Asha Sharma, la PDG de la maison-mère, lâché son commentaire sur les réseaux sociaux, visiblement impressionnée par la démonstration. Cependant, elle n'a pas pipé mot sur une autre surprise de la part du studio qui tenait visiblement à rappeler qu'il n'est pas tout à fait d'accord les licenciements massifs de Microsoft.

Les cadres de Xbox ont découvert The Elder Scrolls 6 pour de vrai

Après 8 ans de développement, le grand public se demande toujours où est le successeur de Skyrim. Eh bien... il est toujours dans les rouages de Bethesda, en train de se montrer entre les mains de l'équipe de Todd Howard. Nous n'avons toujours eu aucun nouvel aperçu depuis l'annonce officielle du jeu, mais The Elder Scrolls 6 avance visiblement bien en coulisses.

En tout cas, le jeu a suffisamment avancé pour que Bethesda puisse montrer The Elder Scrolls 6 chez Xbox. Une grande nouvelle pour les fans qui, comme nous, l'apprennent par Asha Sharma en personne via un post sur les réseaux sociaux :

Live playthrough de The Elder Scrolls VI: ******** ce matin. L'ampleur et la majesté du jeu sont incroyables. L'histoire est encore meilleure.

Visiblement, la patronne des Xbox Game Studios a été impressionnée par cette démonstration. Elle semble au passage confirmé que The Elder Scrolls 6 est bien jouable, comme l'avait rapporté Bethesda il y a un mois. Le studio a remercié Sharma, tout en rebondissant sur son usage de 8 astérisques pour caviarder le sous-titre du jeu. Nous n'en sauront pas plus pour le moment, mais le développement avance.

Une présentation qui n'efface pas les licenciements pour Bethesda

Pour la venue de Xbox, Bethesda n'a pas sorti que The Elder Scrolls 6. L'équipe avait une petite surprise qui attendait les cadres devant leur burea, des « centaines de drapeaux » rouges plantés à l'extérieur. Sur BlueSky, le compte syndical du studio a expliqué ce geste :

Aujourd’hui, au siège, nous avons reçu des invités de marque de la direction de Microsoft. Nous refusons de laisser les dirigeants oublier ce qui fait véritablement la force des studios de jeux vidéo : leurs employés. En guise de cadeau de bienvenue, nous avons déployé des centaines de drapeaux à l’extérieur, en hommage à tous les professionnels du jeu vidéo licenciés par Microsoft en 2026 (à ce jour).

Today at HQ, we had special guests from Microsoft leadership. We refuse to let executives forget what game studios are actually made of: their workers. As welcome gift, we placed hundreds of flags outside, honoring all of the game workers who have been laid off by Microsoft in 2026 (so far). [image or embed] — OneBGS - Bethesda Game Studios Union (@bethesdaunion.bsky.social) 11 août 2026 à 19:06

Pour rappel, les licenciements s'enchaînent au sein des équipes gaming de Microsoft. Avec 1 600 employés renvoyés, plusieurs studios ont été touchés. Même Bethesda n'y a pas échappé. Alors, bien que l'équipe ait assuré que cela n'a pas eu d'impact sur le développement de The Elder Scrolls 6, elle a voulu signaler symboliquement qu'elle n'accepte pas ces décisions.