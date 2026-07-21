En dépit des temps difficiles qui occurrent en ce moment même chez Xbox, pour Bethesda, tout semble pour l’heure se dérouler comme prévu. C’est en tout cas ce que nous avons pu apprendre en fin de semaine dernière, à l’occasion d’un long papier publié par le studio dans lequel celui-ci revient sur son avenir. Un avenir notamment composé de The Elder Scrolls 6, dont le développement semble tranquillement progresser comme l’espère le studio, et qui pourrait même à terme inclure certaines des idées partagées par les fans selon Todd Howard.

The Elder Scrolls 6 pourrait inclure certaines de vos idées

Ce n’est en effet pas une surprise, peu importe le studio dont on parle ou le projet dont il est question, les retours des joueurs représentent toujours une donnée à la fois fondamentale et indispensable pour les développeurs, qui n’hésitent pas à rappeler qu’ils sont constamment à l’affût de tout ce qui peut se dire sur internet. Et cela vaut également pour Bethesda, en témoigne le passage inattendu de Todd Howard sur le sub-Reddit r/Games, où il a révélé sans détour « récupérer de nombreuses idées sur Reddit » pour les jeux du studio.

« Hey Reddit. Je suis un lurker professionnel et je lis vos commentaires tout le temps. Beaucoup d’entre nous font de même, et nous apprécions énormément toute cette passion pour notre travail », assure notamment le créateur de The Elder Scrolls 6. « Je sais que je ne poste pas beaucoup, et qu’on est généralement très discrets. L’article d’aujourd’hui [celui sur l’avenir du studio, ndlr] était une tentative pour changer cela et vous faire découvrir ce sur quoi on a travaillé ces dernières années, tout en vous donnant un aperçu de ce qui vous attend ».

« Sachez donc qu’on est constamment à votre écoute, et continuez à nous dire comment on peut s’améliorer davantage. Vous seriez surpris du nombre d’idées géniales que je puise sur Reddit. Alors, votez pour votre idée préférée, et on la mettra en œuvre. Peut-être », conclut le boss de Bethesda. Vous l’aurez compris, donc : s’il y a une chose que vous rêvez de voir apparaître ou évoluer dans The Elder Scrolls 6, c’est le moment ou jamais d’inonder Reddit à ce sujet. Car avec un peu de chance, Todd Howard vous lira et vous piquera l’idée.

Les joueurs partagent leurs revendications à Todd Howard

Enfin, comme il l’a si bien dit : « Peut-être ». Parce que comme ne manquent pas de le souligner certaines réponses à son post, beaucoup de revendications faites par les fans semblent continuer d’être ignorées par Bethesda. « Merci Todd. Demandez à Virtuos de continuer à patcher Oblivion Remastered et d’y consacrer autant d’attention que vous en avez accordée à Skyrim, parce qu’on a l’impression que le jeu est laissé à l’abandon, ce qui est vraiment dommage », peut-on notamment lire dans un message ayant récolté 400 likes.

« Comment avez-vous pu laisser une vétéran comme Christiane Meister, qui a travaillé sur des chef-d’œuvres comme Morrowind et Oblivion, être virée ? », demande un autre. Car même si Bethesda a récemment confirmé se trouver « exactement là où [ils avaient] prévu d’en être » avec The Elder Scrolls 6, cela n’a pas empêché le studio d’être victime de la situation chez Xbox en perdant certains de ses éléments clés. Reste maintenant à découvrir l’impact que cela aura sur le titre, qui ne dispose pour l’heure toujours d’aucune fenêtre de sortie.

Source : Todd Howard