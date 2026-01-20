The Elder Scrolls 6 fait déjà rêver des millions de fans qui attendent impatiemment ce nouvel épisode, 15 après la sortie du dernier, Skyrim. Mais les équipes craignent qu'un problème subsiste.

En matière de RPG, c'est assurément l'un des titres les plus attendus des prochaines années. The Elder Scrolls 6 est toujours en plein développement, huit ans après son annonce. Les équipes de Bethesda planchent durement de manière à produire un jeu encore meilleur que TES 5 Skyrim. Mais même si elles y parviennent, elles se sont déjà faites une raison. En effet, elle redoute certaines réactions qui ne sont pourtant pas tolérables.

The Elder Scrolls 6 ne calmera pas certains joueurs

C'est un sujet qui revient souvent sur la table ces dernières années. Même s'il n'est pas nouveau dans l'industrie du jeu vidéo, le harcèlement de joueuses et joueurs à l'encontre d'équipes de développement fait maintenant l'objet d'une médiatisation nouvelle. Pour autant, est-ce que cela réfrène les abus ? Les membres de Bethesda qui travaillent actuellement sur The Elder Scrolls 6 ne semblent pas convaincus.

Entendu par nos confrères d'Esport Insider, le développeur Nate Purkeypile qui travaillé 7 ans chez Bethesda jusqu'à son départ en 2021, a encore en tête les préoccupations de ses collègues. Plus encore, il explique que c'est précisément la pression par rapport aux attentes énormes autour du futur Fallout 5 et de The Elder Scrolls 6 qu'il a pris la décision de quitter l'entreprise pour monter son propre studio :

J'espère que [The Elder Scrolls 6] sera un excellent jeu. Mais même s'il est aussi bon que Skyrim, il y aura toujours plein de gens qui posteront des commentaires haineux. Je suis persuadé qu'il y aura encore des menaces de mort et ce genre de chose. Nate Purkeypile, pour Esport Insider.

Nate Purkeypile lorsqu'il travallait chez Bethesda.

Le harcèlement, la gangrène des communautés en ligne

Ce dont Nate Purkeypile parle n'a rien d'étonnant. Un jeu de l'ampleur d'un The Elder Scrolls 6 est aussi médiatisé qu'il est un sujet de discussion en ligne. Dès lors, les équipes sont en première ligne des commentaires haineux de toutes sortes en ligne. Mais ces dernières années nous ont démontré que ce genre d'attitude pouvait aller très loin.

On se souviendra notamment de The Last of Us Part II dont les équipes ont connu une vague de haine extrême. L'actrice Laura Bailey, qui interprète le personnage d'Abby, a par exemple été menacée de mort, ainsi que son fils qui était encore en bas-âge à l'époque. Dès lors, Naughty Dog se prépare déjà au pire pour son prochain jeu, comme le font certainement les équipes de The Elder Scrolls 6.

Certains studios commencent bien à prendre des mesures dissuasives contre le harcèlement. On se souvient par exemple de Square Enix et Ubisoft l'année dernière. Cependant, cela reste encore maigre. D'autant que le problème de la modération en ligne est un enjeu de taille, qui nécessite des moyens et surtout une législation appropriée. En attendant, on ne peut que souhaiter à Bethesda et aux équipes de The Elder Scrolls 6 et Fallout 5 de ne pas avoir à subir cela de plein fouet.