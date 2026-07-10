Un The Elder Scrolls 6 encore très loin de sortir, malgré une annonce il y a déjà 8 ans, pourrait en plus faire les frais des événements récents, les développeurs craignent le pire.

En début de semaine, Xbox a tel Thanos équipé des Pierre d'Infinité fait partir d'un claquement de doigt 1 600 personnes dans ses rangs et à plusieurs strates du groupe. Quasiment aucun studio n'a échappé au « bain de sang » qu'a été ce « Reset » visant à mettre en place « la plus grande restructuration de l'histoire de l'entreprise ». Même des studios censés mener la barque du futur de Xbox comme Bethesda et ses franchises The Elder Scrolls et Fallout ont perdu de nombreux employés, faisant craindre le pire pour leurs projets en cours de développement, dont un The Elder Scrolls 6 qui se fait déjà cruellement désirer, et qui pourrait finir par n'être que l'ombre de ce qu'on attendait de lui.

Un The Elder Scrolls 6 dangereusement impacté par la flèche dans le genou de Bethesda tirée par Xbox ?

Alors que The Elder Scrolls 6 soufflait il y a peu le triste huitième anniversaire depuis sa première annonce et absolument aucun nouvel aperçu du jeu depuis, il se pourrait maintenant que la suite tant attendue de Skyrim sorte... 20 ans après son illustre aîné. Dans une récente session FAQ, Jason Schreier chez Bloomberg a en effet avancé que ce sixième épisode de la légendaire saga RPG fantasy de Bethesda pourrait « ne pas sortir avant encore 2 ou 3 ans, minimum », signifiant qu'il pourrait arriver encore plus tard, voire en 2031, soit bien 20 ans après Skyrim.

Outre le fait que Bethesda voulait prendre tout son temps pour développer The Elder Scrolls 6, c'est suite à la dernière vague de licenciements en date chez Xbox que l'on trouve un nouveau coupable d'un temps de développement aussi interminable. Des employés auraient rapporté à IGN que Bethesda aurait perdu une cinquantaine de personnes à travers tous ses locaux de Dallas, Maryland, Rockville et Texas, dont « des personnes très talentueuses travaillant dans les tranchées sur The Elder Scrolls 6 ».

La peur d'un avenir sombre pour le studio et sa franchise phare

« Leur départ aura un effet dévastateur et substantiel sur le développement de The Elder Scrolls 6 et le moral au sein du studio [...]. On a perdu un mélange de disciplines comme artistes, designers, programmeurs, et même une personne qui était là depuis Morrowind », ont indiqué des employés encore en place chez Bethesda à IGN. « On craint maintenant de se faire remplacer par des contractuels moins chers et moins qualifiés, ou qu'on embauche des gens qu'il faudra former, impliquant donc toujours plus de retard dans le développement de The Elder Scrolls 6 ». On peut donc légitimement s'attendre au pire pour l'un des futurs jeux Xbox les plus attendus, ce qui ne risque certainement pas de redorer le blason d'une marque qui semble aller de mal en pis...

© Bethesda

Sources : Bloomberg ; IGN