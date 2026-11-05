Depuis la récente annonce de The Elder Scrolls 6, les fans sont à nouveau en ébullition et les théories fusent quant à ce prochain épisode de la célèbre franchise RPG.

Bethesda n'a fait qu'annoncer le sous-titre de The Elder Scrolls 6 et confirmé tout haut ce que beaucoup théorisaient depuis déjà des années, mais ce qui a accompagné cette révélation a suffi à de nouveau mettre en ébullition les théories de la communauté quant aux implications des propos du studio à propos de Sentinel. Avec le peu d'éléments dévoilés, on aurait par exemple déjà une potentielle de la période où se déroule les événements du jeu, quelques années seulement après ceux de Skyrim, et d'une possible nouvelle mécanique. Tout cela est cependant à prendre avec de prudentes pincettes en attendant des informations plus officielles.

C'est probablement l'élément de The Elder Scrolls 6 Sentinel sur lequel il y a le moins de place au doute, du moins si on se base sur la citation présente dans la courte bande-annonce révélant le sous-titre du successeur de Skyrim : « Le parchemin a offert seulement une lueur, un voile finement levé de mes yeux. Un futur perdu. Une victoire défaite. Les sables du temps dispersés par le destin ». Cette citation vient en effet de Yazar, prêtre de la Reine Iradne de Lenclume (Hammerfell), en 206 de la Quatrième Ère. Soit seulement 5 ans après la date à laquelle l'Enfant de Dragon vit sa propre aventure dans Skyrim.

Une telle proximité avec le précédent opus pourrait aisément signifier que nous pourrions revoir dans The Elder Scrolls 6 Sentinel certaines têtes connues de Bordeciel, comme par exemple Erik le Tueur, qui pour rappel dans le cinquième volet caresse l'idée de se rendre à Lenclume pour voir s'il peut y trouver du travail. Tout cela reste cependant une théorie, quoique relativement plausible compte tenu des éléments actuellement à notre disposition.

Quelles nouveautés pourraient figurer dans Sentinel ?

La réponse à cette question est bien moins incertaine, car provient d'une théorie très populaire, mais qui se base sur une traduction à la véracité très nébuleuse quant à l'annonce de The Elder Scrolls 6 Sentinel sur les réseaux sociaux officiels de Bethesda en langue espagnole. Dans leur publication, il est en effet question de « faire voile vers la prochaine aventure à Tamriel ».

Des fans ont ainsi théorisé qu'il fallait prendre cette déclaration littéralement au pied de la lettre et que The Elder Scrolls 6 Sentinel pourrait introduire des mécaniques en lien avec la navigation en bateau. Bien que majoritairement désertique, Lenclume est en effet une région côtière dans toute sa partie ouest et a quelques liens avec la piraterie. La possibilité de disposer d'un navire et d'un équipage pour naviguer dans les eaux entourant la région n'est donc pas totalement exclue. Mais là encore, il convient d'attendre des informations plus officielles pour en avoir le cœur net.

Sources : Bethesda sur YouTube ; Reddit/X.com