Malgré les nombreuses années d'attente pour The Elder Scrolls 6, une récente déclaration indiquerait que Bethesda ne se sentirait pas pressé pour délivrer une suite à sa licence phare.

Le 11 novembre 2026, Skyrim fêtera son quinzième anniversaire, tandis que cet marquera huit ans depuis la toute première annonce de The Elder Scrolls 6 à feu l'E3 2018. Depuis lors, nous n'avons plus jamais rien vu d'officiel au sujet de ce nouvel épisode de la mythique franchise de Bethesda. Tout au mieux savons-nous qu'il existe, que son studio aurait une énorme équipe travaillant dessus, mais qui n'a visiblement encore rien à montrer. Todd Howard, le grand manitou de Bethesda, a récemment tenté d'expliquer pourquoi le studio fait les choses à un rythme très débonnaire.

Bethesda s'inspire du « Soon TM » de l'ancien Blizzard pour The Elder Scrolls 6

Trois ans après Starfield, qui avait de son côté fait l'objet d'une première annonce cinq ans avant sa sortie, Bethesda continue de soutenir son dernier RPG spatial, avec récemment la triple annonce de son portage sur PS5, ainsi que du déploiement de Terran Armada, son second DLC, et de la mise à jour majeure gratuite Free Lanes, tout cela le 7 avril 2026. En parallèle, le studio travaille non seulement sur The Elder Scrolls 6, mais aussi sur les ajouts réguliers de contenus sur Fallout 76, entre autres.

Durant une table ronde d'interview revenant notamment sur les récentes annonces autour de Starfield, Todd Howard a répondu à quelques questions autour de l'épineux sujet de The Elder Scrolls 6. Le porte-parole principal de Bethesda a expliqué que le studio n'est pas dans l'urgence s'agissant du développement de son prochain jeu le plus attendu. « On est dans une meilleure position que d'autres, car des millions de personnes jouent à nos autres jeux, ce qui nous permet de ne pas être dans l'urgence et d'avoir le temps de trouver comment répondre aux besoins de ces autres publics tout en travaillant sur un nouveau jeu ».

Todd Howard maintient donc sa position selon laquelle la sortie de The Elder Scrolls 6 serait « encore lointaine », car, comme il l'a indiqué dans une précédente interview « Notre studio est désormais énorme, mais il n'est toujours pas facile de trouver l'équilibre entre nos différents projets. On fait de notre mieux pour trouver le bon moment pour parler aux fans de ce qui se passe pour leurs licences. Ce mois-ci, c'était Starfield, cet automne c'était Fallout avec la série ». Le temps viendra donc tôt ou tard pour le sixième tome de la saga The Elder Scrolls... quand Bethesda l'aura décidé.

© Bethesda

Source : GamesRadar+