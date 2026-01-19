D’ici quelques mois, cela fera déjà huit ans que The Elder Scrolls 6 a été annoncé et pourtant, l’ombre de ce dernier ne semble toujours pas prête de se pointer à l’horizon. Il faut dire aussi qu’entre la sortie de Fallout 76 en 2018, puis celle de Starfield en 2023, Bethesda n’a pas eu le temps de s’ennuyer ces dernières années. Au grand dam des fans de The Elder Scrolls, cependant, qui n’en peuvent plus d’être laissés dans le flou depuis aussi longtemps. Et ce ne sont malheureusement pas les dernières déclarations en date qui vont arranger les choses.

The Elder Scrolls 6 devait normalement suivre Fallout 4

En effet, à l’occasion d’une récente interview pour PC Gamer, Kurt Kuhlmann, ex-employé de chez Bethesda, s’est laissé aller à de nombreuses confidences sur le cas The Elder Scrolls 6. L’occasion notamment d’apprendre que les plans ont beaucoup changé en cours de route, puisqu’il était à l’origine prévu que ce dernier soit le successeur direct de Fallout 4. C’est en tout cas ce qu’avait initialement « verbalement promis » Todd Howard au scénariste, qui devait alors occuper le rôle de concepteur en chef sur le projet.

« Bien sûr, après Fallout 4, nous ne sommes pas passés à The Elder Scrolls 6 » précise néanmoins Kuhlmann. « Nous avons fait Fallout 76, et puis nous ne sommes toujours pas passés à The Elder Scrolls 6 mais à Starfield, qui est devenu un projet extrêmement long par rapport aux autres. Donc, de mon point de vue, j’ai attendu pendant environ 11 ans pour être le responsable sur [le jeu] » explique-t-il. « Ce n’était pas seulement mon espoir, on m’avait dit que ça allait se passer comme ça ». Malheureusement pour lui, les choses en ont finalement été autrement.

« Et ils ont pris la décision : non, tu ne seras pas le responsable ». Un choix qui l’a forcément beaucoup affecté sur le moment mais qui, avec du recul, s’est sans doute avéré être beaucoup mieux pour lui. Car le fait est qu’après le succès de The Elder Scrolls 5: Skyrim, les choses ont beaucoup changé chez Bethesda. En particulier vis-à-vis du rôle de concepteur en chef, qui semble être devenu de plus en plus « bureaucratique » avec le temps. « Ils ont donc peut-être pris la bonne décision en disant que [je] ne devrais pas occuper ce poste [sur The Elder Scrolls 6] ».

Un studio qui a beaucoup changé

Mais cela fut tout de même un gros coup dur pour Kuhlmann qui, au-delà de se voir retirer le poste de ses rêves, voyait surtout Bethesda évoluer dans une direction qui ne lui plaisait pas vraiment. Car bien avant son acquisition par Xbox, transformée par le succès phénoménal de Skyrim, il éprouvait déjà quelques difficultés à se retrouver dans l’esprit de la compagnie. Ceci explique donc pourquoi il a finalement donné sa démission en 2023, après plus de vingt ans de bons et loyaux services, abandonnant alors définitivement le projet The Elder Scrolls 6.

