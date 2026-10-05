Dans un monde idéal, The Elder Scrolls 6 aurait probablement déjà pu être entre nos mains en ce moment même. Mais Todd Howard ayant décidé de pousser le projet Starfield en priorité, c’est donc toujours dans l’attente du successeur de The Elder Scrolls 5: Skyrim que nous nous trouvons actuellement. Heureusement, ce dernier est maintenant devenu la grande priorité de Bethesda, qui travaille d’arrache-pied pour pouvoir le sortir aussi vite que possible. Et il pourrait alors arriver avec de grosses nouveautés pour les fans, à savoir des bateaux et des combats navals.

La mer, un nouveau terrain de jeu possible pour The Elder Scrolls 6 ?

C’est en tout cas ce qui serait une évolution « naturelle » pour Bruce Nesmith, ancien concepteur en chef sur Skyrim. Interrogé par le média GoHumanize sur les potentielles nouveautés auxquelles on peut s’attendre pour The Elder Scrolls 6, le développeur a expliqué que « les bateaux et peut-être les combats navals s’imposent naturellement » dans le sens où cela permettrait enfin au studio de donner un rôle significatif aux véhicules dans la franchise. Car même s’il y en a déjà eu par le passé, notamment dans The Elder Scrolls Online, ce n’était jusqu'à présent rien de très poussé.

« Les moyens de transport n’ont jamais vraiment fait partie de The Elder Scrolls », explique l’ancien employé de Bethesda. « Il y avait bien des calèches qui vous emmenaient d’un endroit à l’autre, mais la plupart des joueurs ne les utilisaient qu’une seule fois. Ça n’apportait pas grand-chose. En situant The Elder Scrolls 6 dans la Baie d'Illiaque, on ouvre la voie à une grande expansion autour de la navigation », ajoute en revanche Nesmith. « Et même si l’on ne plonge jamais sous l’eau, imaginez tout ce qu’on pourrait faire à la surface. Ça pourrait être vraiment génial ».

L’ancien développeur de Bethesda ne manque pas d’idées

À celui-ci, ensuite, d’imaginer toutes les idées que pourrait introduire Bethesda autour de cette mécanique, à l’instar par exemple « d’arbres de compétences entiers permettant de marcher sur l’eau », ou encore de la présence de bateaux « offrant bien plus que de la simple navigation ». « Il pourrait y avoir toutes sortes de créatures et de sorts uniques qui pourraient également fonctionner avec l’eau », assure-t-il, en ajoutant que cela « serait une opportunité à saisir à fond » pour le studio dans le cadre de The Elder Scrolls 6.

« Il y a énormément de possibilités à exploiter et je pense que ce serait également très passionnant pour l’équipe chargée de ce projet. Des bateaux et un gameplay sur l’eau, ce serait à mon avis une fonctionnalité du niveau de celle du dragon ». En sachant que cela pourrait également être l’occasion d’introduire de nouvelles créatures mythiques dans la franchise, comme le célèbre kraken. « Je veux dire, les requins et les krakens sont les deux choix évidents », affirme Nesmith, avant de mentionner aussi « les elfes de la mer ».

Des séquences sous-marines également envisageables ?

De quoi, peut-être, en profiter pour introduire des séquences sous-marines dans The Elder Scrolls 6, qui pourrait alors s’inspirer de certains des travaux abandonnés par Bethesda lors de la production de Fallout 4 ? Peut-être. Même si l’ancien développeur de Skyrim estime que ce n’est sans doute pas la meilleure chose à faire pour le studio. « Si c’était moi, j’écarterais probablement toute idée d’action sous-marine et je concentrerais tout le monde sur la surface dans le même esprit », a-t-il expliqué à GoHumanize.

« Non pas parce que ce ne serait pas génial, mais parce que je préfère réussir cette partie à la perfection plutôt que de faire les deux sans vraiment les réussir ». Une position on ne peut plus sage, donc, qui n’engage évidemment que lui. Au même titre, d’ailleurs, que tous les autres propos qu’il a pu tenir au sujet de The Elder Scrolls 6, sur lequel il ne travaille même pas. Cela étant dit, les fans de la franchise seraient probablement nombreux à rêver de voir de telles idées prendre vie. Reste désormais à savoir ce qui se prépare réellement du côté de chez Bethesda.

Source : GoHumanize