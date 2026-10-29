Annoncé il y a désormais 8 ans, The Elder Scrolls 6 commence sérieusement à ressembler à une arlésienne. Après un simple logo sur fond de montagnes et quelques déclarations rassurantes de Todd Howard, Bethesda pourrait enfin avoir quelque chose de concret à nous mettre sous la dent. Selon les informations rapportées par The Verge, le successeur de Skyrim porterait le nom de The Elder Scrolls 6 : Sentinel et se révèlerait dès le mois prochain.

The Elder Scrolls 6 va enfin s'annoncer le mois prochain

Bethesda et Microsoft seraient manifestement décidés à célébrer les 15 ans de Skyrim le mois prochain. Attention toutefois à ne pas sortir le champagne trop vite. D'après les sources de Tom Warren, le studio américain se contenterait surtout de dévoiler le titre du jeu, sans présentation ou bande-annonce. Oui, même après 8 ans. Après plus d’une décennie écoulée depuis Skyrim, les fans vont encore rester sur leur faim. Et même pour un RPG de cette envergure, cela semble être une éternité. Mais les choses avancent enfin pour The Elder Scrolls 6 : Sentinel. Bethesda aurait en effet récemment commencé à présenter des séquences de gameplay en interne. Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox, aurait notamment pu assister à une démonstration jouable.

En août dernier, elle évoquait déjà « l’ampleur et la grandeur » de The Elder Scrolls 6 et son histoire « encore plus grande ». De quoi attiser la curiosité des fans, qui attendent surtout de pouvoir juger par eux-mêmes l’évolution de la saga. Car après plus d’une décennie, un Starfield qui a particulièrement divisé les fans historiques du studio et une situation financière chez Xbox tendue, Bethesda n’a pas le droit à l’erreur. Ce nouveau sous-titre conforte en tout cas les théories les plus populaires autour de The Elder Scrolls 6 et Hammerfell, région de Tamriel régulièrement évoquée par les joueurs.

Après des années de silence relatif, The Elder Scrolls 6 se rapproche doucement des présentations. Mais après toutes ces années, les joueurs attendaient bien plus qu’un nom. Gageons que Bethesda soit prêt à récompenser leur attente avec quelques autres informations. Le bon côté des choses ? On aura un nouveau logo à contempler pendant encore plusieurs mois, voire années.