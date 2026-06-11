Ça fait 8 ans déjà que The Elder Scrolls 6 a été annoncé et depuis nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. C'est un jeu énorme sur lequel mise beaucoup Bethesda et on savait d'office que l'on ne le verrait pas de sitôt, mais peut-être pas que ça prendrait autant de temps de nous donner des nouvelles. Matt Booty, Directeur du contenu chez Xbox, a enfin brisé le silence dans les colonnes de Variety.

Quand sera montré The Elder Scroll 6 ?

Matt Booty est arrivé à la tête du contenu de chez Xbox en même temps que la nouvelle dirigeante Asha Sharma. Depuis, les deux nouvelles têtes de la marque n'ont eu de cesse de prendre la parole. Peu après le Xbox Showcase du 7 juin 2026, Matt Booty est revenu sur The Elder Scrolls 6 grand absent de cette année une fois encore. Interrogé sur le silence radio de Bethesda, Booty s'est montré compréhensif. Il explique être entre deux feux. D'un côté il désire montrer toujours plus de jeux afin de « susciter l'enthousiasme » notamment, mais il affirme qu'il doit sans cesse se raviser pour « attendre le moment opportun ». Et ce n'est visiblement pas le moment pour The Elder Scrolls 6 encore une fois puisque pour Booty « montrer un jeu, c'est aussi promettre une sortie prochaine », ce qui n'est pas possible avec TES 6.

Le directeur de contenu chez Xbox nous parle enfin de TES 6

Cependant, Booty nous a tout de même donné quelques petites informations sur l'avancée du RPG de Bethesda. « Pour avoir visité Bethesda, discuté avec Todd Howard et vu The Elder Scrolls 6 en action, je peux vous dire que le jeu est incroyable et qu'il avance bien » déclare Booty à Variety. Le développement avance, c'est une excellente nouvelle, aussi maigre soit-elle. En revanche, si le Directeur du contenu chez Xbox a le droit d'y jeter un œil, nous de notre côté allons devoir être patients. The Elder Scrolls 6 n'est pas encore prêt : « nous ne manquerons pas de l'annoncer et de le révéler officiellement au moment opportun » nous promet Matt Booty.

source : Variety