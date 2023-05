On le sait The Elder Scrolls 6 n'est hélas pas pour tout de suite mais en attendant vous avez de quoi patienter du coté de la saga. Explications avec une belle vidéo.

The Elder Scrolls 6 est loin de voir le jour, d'autant que pour le moment Bethesda souhaite se concentrer sur la sortie du très attendu Starfield, son autre RPG. Au bas mot nous en avons encore pour plusieurs années de développement, c'est d'autant plus vrai que pour le moment nous n'avons eu aucune séquence de gameplay à nous mettre sous la dent. Mais si vous êtes fan de la saga et que vous avez absolument envie de jouer à Elder Scrolls, outre Skyrim que l'on connait par cœur vous pourrez bientôt vous replonger dans l'univers de Morrowind grâce au très attendu Skywind. Le remake du jeu de 2022 avec le moteur de celui de 2011.

Morrowind à la sauce 2023, bientôt jouable ?

Skywind est donc un remake non officiel de Morrowind et il est développé par de nombreux bénévoles. Pas d'inquiétudes à ce niveau l'équipe s'est engagée à garder ce qui a rendu The Elder Scrolls 3 si emblématique à l'époque, afin de conserver tout ce que les joueurs aiment dans le jeu. Pour vous en convaincre il est temps de découvrir pas moins de 21 minutes de gameplay.

Dans la vidéo ci-dessus on peut voir le joueur s'aventurer autour de Molag Amur, une région volcanique au sud-est de Vvardenfell. Les fans pourront voir du premier coup d'œil l'amélioration visuelle qu'apporte le mod. Autre nouveauté, le jeu se dote maintenant d'un double complet, ce qui était loin d'être le cas à l'époque du fait des limitations évidentes de poids et de technologies.

Pourquoi The Elder Scrolls 3 : Morrowind est un bon jeu ?

Morrowind est développé par Bethesda Softworks et il est sorti en 2002. Il est considéré par de nombreux fans comme l'un des meilleurs jeux de rôle jamais créés et comme étant le meilleur épisode de la saga The Elder Scrolls. L'histoire de Morrowind tourne autour de la prophétie du Nérévarine, un héros qui est censé sauver Morrowind de la menace de Dagoth Ur, un dieu fou qui cherche à conquérir la région. Le joueur doit enquêter sur la prophétie et se préparer à affronter Dagoth Ur et ses sbires, evidemment. L'un des aspects les plus marquants de Morrowind est son monde ouvert. Les joueurs sont libres d'explorer l'île de Vvardenfell à leur guise, sans aucune restriction. Ce qui était particulièrement rare voir inexistant pour l'époque à un tel degrés de finition.

Morrowind a également été salué pour son atmosphère immersive et son scénario complexe. Les quêtes sont souvent très élaborées et offrent de nombreuses façons différentes de pouvoir conclure les scénarios. Si de nos jours ça parait simpliste, pour 2002 une telle profondeur était plutôt rare. Outre ses qualités indéniables, cet The Elder Scrolls 3 profite aussi d'un énorme effet nostalgie, c'est aussi ce qui explique un tel attrait pour le RPG.