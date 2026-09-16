Suite aux récents licenciements de Microsoft qui ont notamment affecté The Elder Scrolls 6, un vétéran de Bethesda ne mâche pas ses mots pour dénoncer la situation au sein de Bethesda.

Dans le cadre de son tristement célèbre et sanglant Reset de juillet 2026, Microsoft a licencié 1 600 personnes au sein de sa branche gaming, dont des employés au sein de Bethesda qui travaillaient pourtant sur le très attendu The Elder Scrolls 6. En plus d'avoir montré la porte à des employés forts d'une certaine expérience, le géant américain a mis la pression sur le studio, l'incitant à sortir le successeur de Skyrim le plus rapidement possible. Dans une récente interview, Kurt Kuhlmann, ancien vétéran qui avait travaillé pendant deux décennies chez Bethesda, a exprimé le fond de sa pensée à propos de ces récents bouleversements.

Un vétéran de Bethesda s'insurge face aux récents licenciements au sein de l'équipe derrière The Elder Scrolls 6

Dans le cadre d'un entretien auprès de FRVR, Kurt Kuhlmann a partagé de nombreux détails quant aux coulisses de Bethesda, et notamment sur le cas de l'arlésienne qu'est The Elder Scrolls 6. En plus de confier qu'il n'est toujours pas sorti en partie à cause de Fallout 76 et Starfield, le vétéran du studio est également revenu sur les changements survenus depuis la dernière vague de licenciements massive au sein de Microsoft et Xbox.

Il a en effet déploré le fait que l'équipe derrière The Elder Scrolls 6 a fait les frais du départ de nombreux vétérans forts de longues années d'expérience, dont Christiane Meister, en poste en tant qu'artiste chez Bethesda depuis 27 ans, ou encore Ben Cranow, talentueux designer d'armes et de créatures pour Fallout et The Elder Scrolls. « Ils n'ont pas viré les dirigeants, mais ceux qui créaient le jeu en lui-même, dont des seniors, les meilleurs dans leur domaine », a déclaré Kurt Kuhlmann.

Des mesures contradictoires aux lourdes répercussions

Il déplore également le fait que, en plus de licencier des membres talentueux du studio, Xbox a par-dessus le marché fait pression sur les employés restants afin d'accélérer le développement de The Elder Scrolls 6 et de projets autour de cette franchise, ainsi que Fallout, les deux les plus populaires du studio.

« Je ne peux pas dire que je comprenne la situation, même d'un point de vue purement financier et commercial. Si vous voulez les revenus que va générer The Elder Scrolls 6, pourquoi licencier les personnes qui y travaillent, qui vont le concrétiser, l'améliorer et permettre de le terminer plus vite ? Ça n'a aucun sens », poursuit le vétéran de Bethesda. « Ils n'ont même pas viré des gens qui ont fait des erreurs, qui tiraient au flanc ou qui faisaient mal leur travail. Ça veut dire que n'importe qui risque de se faire licencier, et une telle incertitude va forcément avoir un impact énorme sur le moral des équipes ».

Source : FRVR