Une nouvelle victime de l’hécatombe de Xbox est à déplorer. Une page se tourne dans l’histoire de Bethesda et de The Elder Scrolls, qui perdent l’un de leur talent en poste depuis 27 ans.

Alors que The Elder Scrolls 6 se fait toujours désirer, 8 ans après avoir été annoncé avec un simple logo sur fond montagneux, Bethesda vient de perdre l’une de ses figures historiques. Car la vague massive de licenciements orchestrée par Xbox n’a épargné personne. Des développeurs fraîchement arrivés, comme l’un des artisans de Fallout London, des spécialistes des socles techniques de leurs studios, notamment chez id Software, et de nombreux vétérans cumulant des décennies de carrière. Même la créatrice responsable des Khajiits et des Argoniens n’a pas échappé à la guillotine de Microsoft, malgré ses 27 années de service.

Avant The Elder Scrolls 6, Xbox licencie des monuments de Bethesda

Après plusieurs annulations de projets, la séparation de quatre studios et des milliers de suppressions de postes, les conséquences du plan de restructuration de Microsoft continuent de dévoiler leurs conséquences. Christiane Meister, artiste de Bethesda ayant consacré près de trois décennies au sein du studio, fait ainsi partie des employés remerciés par Microsoft, sans sommation. L’information a été confirmée via son profil LinkedIn, qui révèle qu’elle n’est désormais plus employée par Bethesda, après 27 ans de service. Son nom n'est peut-être pas connu du grand public, mais son travail oui. Depuis The Elder Scrolls Morrowind, elle a participé à la création des personnages des plus grands épisodes de la licence, et certainement ceux de The Elder Scrolls 6, tout en contribuant également aux jeux Fallout du studio.

C’est notamment à elle que l’on doit les designs des Khajiits et de Argoniens depuis The Elder Scrolls Morrowind, ainsi que les chevaux d’Oblivion puis de Skyrim, entre autres. Pour ce dernier, elle avait d’ailleurs retravaillé ses propres créations à l’occasion d’une refonte complète de ces deux races, en les éloignant des designs humanoïdes un peu creepy de l’époque pour ceux plus bestiaux, désormais indissociables de la licence. Elle avait également participé à la création et l’élaboration de nombreuses créatures des univers de Bethesda, notamment dans Fallout 3, Fallout 4 et Fallout 76. En bref, elle occupait depuis près de trois décennies un rôle artistique vital au sein de Bethesda et c’est une véritable page du studio qui se tourne.

Christiane Meister, remerciée après 27 ans chez Bethesda

D'autres vétérans impactés

« Merci pour vos mots gentils. J'en ai vraiment les larmes aux yeux là. Ça va me manquer de créer des jeux pour vous tous. Vive les Khajiits et les Argoniens », a écrit Christiane Meister sur Bluesky, en réponse à l'internaute ayant originellement découvert son départ de Bethesda. Ce licenciement est d’autant plus paradoxal que Microsoft répète vouloir concentrer ses efforts sur ses licences les plus fortes, dont Fallout et The Elder Scrolls. Se séparer d’un talent aussi historique a de quoi faire lever quelques sourcils. Mais à quoi bon garder des artistes reconnus et ayant façonné l’identité visuelle de vos plus grosses licences quand on peut désormais faire quelques prompts sur ChatGPT et consorts ?

C’est sans doute la réflexion que s’est faite Microsoft. Christiane Meister n’est d’ailleurs pas la seule vétéran concernée par cette vague de licenciements. Kevin LaChappelle, présent chez Microsoft depuis 37 ans et responsable du programme de rétrocompatibilité de Xbox, a lui aussi remercié. Nous n’avons sans doute pas terminé d’apprendre de tels départs, qui se révèlent au compte-goutte.

Among the layoffs was character artist Christiane Meister — a 27-year veteran of Bethesda and (as far as I can tell) one of the longest tenured women in games, period. She worked on Argonians + Khajiit in TES3, horses in TES4 and TES5, Fallout creatures, and more. (cont'd) [image or embed] — Lady Nerevar (@ladynerevar.bsky.social) 7 juillet 2026 à 23:52

Source : LinkedIn