La dernière fois que The Elder Scrolls 6 a donné de ses nouvelles, c'est quand on a appris que Bethesda avait recruté dans l'équipe un vétéran scénariste de BioWare. On sait également que le titre serait déjà dans une version « jouable », mais très loin d'être présentable au public. Tout récemment, un leaker réputé s'agissant de tout ce qui touche à Microsoft/Xbox, la maison-mère de Bethesda, a révélé quand les aventuriers pourraient bientôt retourner en Tamriel.

The Elder Scrolls 6 aurait laissé échapper le parchemin évoquant sa fenêtre de sortie

Cela fait maintenant sept ans que Bethesda a teasé pour la toute première fois The Elder Scrolls 6. Depuis, c'est un long silence radio qui dure, avec seulement quelques bribes d'informations de temps à autre. Pour cause, on ne sait par exemple toujours pas avec certitude où se passera ce sixième épisode de la célèbre saga RPG. Il serait question de Lenclume, la terre natale des Rougegardes, mais cela reste encore à confirmer. Le studio prend en tout cas son temps pour peaufiner son titre, en même temps qu'il travaille sur Starfield et son prochain DLC, et la pression après le phénomène planétaire qu'était Skyrim est certainement grande.

Malgré tout, le travail autour de The Elder Scrolls 6 semble avancer à son rythme, et le généralement bien informé leaker eXtas1s déclare dans la vidéo ci-dessous que Bethesda aurait même une fenêtre de sortie en tête. Malheureusement, celle-ci s'avère particulièrement lointaine : « aux alentours de fin 2027 », d'après le leaker hispanique. Compte tenu d'une telle fenêtre de sortie, il se pourrait par ailleurs que Bethesda et Microsoft envisagent de faire de ce nouveau volet un jeu de lancement de la prochaine Xbox, qui doit également en principe sortir dans le courant de l'année 2027. En outre, cela augure définitivement une sortie extrêmement lointaine pour un certain et tout aussi attendu Fallout 5.

Naturellement, malgré une certaine pertinence des précédents leaks d'eXtas1s, il convient de prendre cette révélation de sa part autour de The Elder Scrolls 6 avec de prudentes pincettes. Comme toujours, il vaut mieux attendre une annonce officielle de la part de Bethesda pour en avoir la certitude. Cela risque cependant de ne pas arriver avant un moment, si vraiment leur prochain jeu majeur doit sortir dans deux ans.

Source : eXtas1s sur YouTube