De nouvelles rumeurs viennent d’émerger sur The Elder Scrolls 6, et elles annoncent du lourd ! D’après les dernières informations, le jeu nous emmènerait en Hammerfell et Haute-Roche, avec un monde plus vaste, plus immersif et plein de surprises. Si Bethesda n’a encore rien confirmé, ces leaks laissent entrevoir des évolutions majeures. Toutefois, nous vous conseillons de prendre tout ceci avec des pincettes afin d'éviter toute déception.

The Elder Scrolls 6 serait grandiose

Ces nouvelles informations proviennent du leaker eXtas1s, qui fait souvent fuiter des informations sur le Xbox Game Pass. Si Skyrim paraissait déjà gigantesque, The Elder Scrolls 6 pourrait aller encore plus loin. Hammerfell, terre des Redguards, est connue pour ses déserts arides, ses montagnes rocheuses et ses villes marchandes animées. À cela s’ajouterait Haute-Roche, une région plus verdoyante, avec ses châteaux et ses cités portuaires.

L’exploration promet d’être plus fluide que jamais, avec des temps de chargement réduits et une immersion renforcée. Plus besoin, visiblement, d’attendre entre chaque porte ou voyage rapide : tout devrait être pensé pour un monde sans interruptions.

L’une des grandes nouveautés annoncées pour The Elder Scrolls 6 serait la possibilité de naviguer en mer et de livrer des batailles navales. Inspiré de Starfield, le jeu permettrait aux joueurs de construire et personnaliser leur propre navire, avant de partir explorer les océans bordant Hammerfell.

Cette mécanique pourrait introduire des îles secrètes, des explorations sous-marines et même des conflits avec des pirates ou des créatures marines. Si cela se confirmait, ce serait une première pour la saga et une véritable évolution du gameplay.

Autre information marquante : les dragons feraient leur retour. Après leur rôle central dans Skyrim, ces créatures légendaires pourraient à nouveau jouer un rôle clé dans l’histoire. Reste à savoir s’ils seraient des ennemis redoutables, des alliés ou simplement une menace omniprésente dans le monde ouvert.

Un système de progression plus libre

Le jeu The Elder Scrolls 6 abandonnerait les classes traditionnelles au profit d’un système de progression plus organique. Les compétences des personnages évolueraient en fonction des actions du joueur, permettant une plus grande liberté dans la construction de son avatar. Le combat serait également plus dynamique et flexible, avec des mécaniques inspirées des RPG modernes. Cela permettrait une approche plus fluide et personnalisée, en fonction du style de jeu de chacun.

Enfin, les joueurs pourraient également construire et gérer leurs propres villages et forteresses. Ce système rappellerait celui introduit dans Fallout 4 et l’extension Hearthfire de Skyrim, mais avec davantage de profondeur et d’options. Il serait possible d’ériger des bâtiments, de gérer des ressources et même de défendre ces lieux contre des attaques ennemies. Si cette fonctionnalité se confirmait, elle pourrait ajouter une nouvelle dimension stratégique à l’aventure.

Source : Xtas1s