The Elder Scrolls 6 n'est pas pour tout de suite et en attendant voici de quoi patienter dignement dans l'univers TES. Explications.

The Elder Scrolls 6 ce n'est pas pour tout de suite. Malgré l'attente, il va falloir encore prendre son mal en patience pendant longtemps, puisque qu'actuellement Bethesda est totalement concentré sur Starfield. Au bas mot 2026 avec au mieux quelque chose à se mettre sous la dent fin 2025. Bref, il vaut mieux trouver un autre sujet sur lequel se concentrer. Et pourquoi pas Skyblivion ? Cette conversion complète qui permet littéralement de jouer à Oblivion avec le moteur de Skyrim.

The Elder Scrolls 6, pour contrer son attente interminable

L'équipe de Skyblivion vient donc de dévoiler une toute nouvelle bande annonce pour le jeu. Et dans le même temps, le chef de l'équipe de développement, Rebelzize, a partagé ses convictions comme quoi son mod de conversion totale sortirait avant The Elder Scrolls VI. Et cela malgré la fenêtre de sortie assez tardive du jeu amateur : 2025.

Pour jouer à Skyblivion il faudra posséder une copie du jeu Oblivion et se rendre ensuite sur Nexus, Steam Workshop ou Bethesda Mods pour pouvoir l'installer. Tout simplement. Il sera même possible de voyager entre les territoires de Bordeciel, Cyrodiil et Morrowind même si l'équipe de développement explique qu'il sera utilise pour l'immersion de tout de même créer plusieurs personnages. Ce Skyblivion semble assez grandiose et le travail abattu par l'équipe est tout à fait exceptionnel. D'autant que la bande annonce joue sur la corde sensible de la nostalgie. Une bonne manière de patienter avant de se jeter corps et âme sur TES VI dont on ne sait d'ailleurs pour le moment pas grand chose.

Notamment, Bethesda souhaite que son jeu soit jouable sur une très longue durée. Pour le reste les rumeurs font état de la potentielle présence du joueur au sein de la région de Valboise, décrite comme étant "le jardin de Tamriel" ainsi qu'une mer verte sans fin.

Que pensez-vous de la bande annonce de Skyblivion ?