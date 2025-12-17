Cela fait sept ans que Bethesda a annoncé pour la première fois The Elder Scrolls 6, et on nous redonne enfin officiellement des nouvelles au sujet de cette suite très attendue.

C'était à feu l'E3 2018 que Bethesda, en la personne de Todd Howard, montait sur scène pour teaser au monde The Elder Scrolls 6 avec la seule très courte vidéo d'un paysage côtier. Une présentation suffisante pour susciter un engouement énorme à l'époque où Skyrim était encore assez jeune et avait propulsé son studio vers de nouveaux sommets de popularité. Sept ans plus tard, on en sait toujours aussi peu à propos de cette suite, et de l'eau a coulé sous les ponts. Mais Bethesda redonne enfin de véritables nouvelles de son développement, par l'entremise d'une interview auprès de Game Informer.

Les langues de Bethesda se délient un peu concernant The Elder Scrolls 6

Depuis sept ans après son premier teasing, The Elder Scrolls 6 brille par une communication pratiquement inexistante à son sujet. À tel point qu'on ne sait toujours pas exactement où et quand va se dérouler ce sixième épisode dans le monde fantastique de Tamriel. Entre 2018 et aujourd'hui, il aura fallu se contenter de déclarations éparses selon lesquelles « le développement avance », qu'une « build jouable existe » et que « l'excitation d'explorer un monde fantastique est toujours bien présente ».

Via une interview de Game Informer publiée ce 16 décembre 2025, Bethesda en a ainsi profité pour redonner des nouvelles officielles concernant The Elder Scrolls 6. Au micro de nos confrères, on retrouve Angela Browder, directrice du studio, Todd Howard, directeur et producteur exécutif du jeu et Emil Pagliarulo, directeur design. Malheureusement, l'essence profonde de leurs déclarations reste la même : « le développement progresse bien »... et c'est à peu près tout.

Plus spécifiquement, Angela Browder se dit « excitée à l'idée de proposer aux joueurs de retourner avec The Elder Scrolls 6 dans cette licence magique. Ça va être fou ! C'EST fou ! ». Todd Howard, de son côté, indique que « le jeu progresse vraiment très bien ». Il ajoute toutefois une information plutôt intéressante, selon laquelle « les développements se chevauchent », en évoquant non seulement le sixième épisode de la saga fantastique, mais probablement aussi un certain second DLC de Starfield a priori toujours en développement, ainsi que Fallout 5, entre autres projets en lien avec la célèbre licence postapo.

Enfin, Emil Pagliarulo « comprend l'impatience des fans, mais des jeux d'une envergure de The Elder Scrolls 6 ou GTA 6 qui sont constamment repoussés demandent du temps pour proposer un produit fini et à la hauteur de l'attente des joueurs ». En un mot comme en cent : une certaine dose de patience est encore de mise avant de pouvoir retourner explorer Tamriel.

Source : Game Informer